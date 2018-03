'Bez Sberbanka nema rješenja za Agrokor, ne znam što se čekalo godinu dana'

Agrokor na čelu s novim povjerenikom Fabrisom Peruškom u srijedu je objavio kako se Sberbank vraća u pregovore oko nagodbe, a zauzvrat najveća ruska banka povući će sve tužbe koje je najavila protiv koncerna. Uvjet za povratak u pregovore je i to da će Agrokor priznati Sberbankove tražbine, više od milijardu eura

Na pitanje može li se očekivati da će Rusi osnažiti svoju poziciju u Agrokoru sudjelovanjem u mogućem novom kreditiranju, Novotny kaže kako je iz perspektive bankara baš to njihov idući korak:

'Ako gledamo iz perspektive bankara, pojačao bih svoju poziciju i ostvario snažniju upravljačku ulogu. Nagodba će biti okvirno postignuta, ali će trebati pregovarati o detaljima i sada je izgledno to da se ona postigne u produljenom roku, do srpnja. Nažalost, godinu dana smo izgubili, a to smo mogli izbjeći da smo odmah krenuli u razgovore s Rusima', zaključio je naš sugovornik.