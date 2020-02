Izgubio je šaku, ali ga to nije spriječilo da igra videoigre. Sad s prijateljima u dnevnom boravku razvija startup kojim želi pokoriti svijet: Želimo našim proizvodima pomoći svim invalidima da gejmaju

Ne kreću iz garaže, već iz dnevnog boravka, ali žele isto kao i mnogi prije njih – na originalnoj ideji izgraditi ozbiljnu tehnološku firmu. Boravak se nalazi u kući u zagrebačkom Rudešu, u kojoj šestorica prijatelja predvođena Hrvojem Kovačem, začetnikom cijele priče, razvijaju pomagala za pomoć osobama s invaliditetom za igranje videoigara. Sam Kovač izgubio je desnu šaku zbog karcinoma. Kako bi nastavio sa svojom strašću, gejmanjem, osmislio je prvo pomagalo, a onda je shvatio da bi to mogao pretvoriti u biznis te je osnovao tvrtku Rukoplastika

'Pronašli su mi kvržicu. Ispalo je da je riječ o agresivnoj i rijetkoj vrsti tumora. Kad sam malo odvagao sve opcije, najbolje što se moglo napraviti za dugoročno preživljavanje bila je amputacija šake. Nije to tako strašno kad se uzme u obzir alternativa. Više-manje sve što je bitno za život i dalje sam mogao raditi, ali su mi nedostajale neke stvari. Jedna od njih je igranje igrica', kaže Hrvoje.

'Općenito, kad si osoba s invaliditetom, name of the game je prilagoditi okolinu svom invaliditetu. Neće se ona prilagoditi tebi. Sve ovisi o tome koliko si domišljat, snalažljiv i adaptivan. Moja čarapa za miš, mousesock, bila je takvo rješenje. Teški amaterizam, ali funkcioniralo je', ističe Hrvoje.

Međutim to što je mogao s mausesockom nije bilo dovoljno. U igrama je bio spor te nije mogao igrati jedan od svojih omiljenih žanrova, FPS, odnosno 'pucačine'.

U to vrijeme upoznao se s tehnologijom 3D printanja, što ga je potaknulo na razmišljanje kako bi je iskoristio za izradu boljeg pomagala od svog 'čarapastog miša'.