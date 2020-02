Krenuli su s malim propelercem, a danas u njihovim mlažnjacima lete najveće svjetske face: Ide nam toliko dobro da moramo kupiti još jedan avion vrijedan pet milijuna eura

Krešimir i Vedran Jung nedavno su proslavila 10 godina postojanja svoje zrakoplovne kompanije Jung Sky. Krenuli su s malim propelercem i panoramskim letovima za turiste, a danas imaju dva mlazna aviona kojima prevoze putnike uglavnom dubljeg džepa – domaće i strane biznismene, sportaše, glumce i glazbenike. Ide im toliko dobro da su odlučili kupiti još jedan mlažnjak vrijedan oko pet do šest milijuna eura. Za tportal su otkrili tajnu svog uspjeha

Željeli smo razgovarati s braćom Jung u jednom od njihovih dviju Cessni 525A CJ2, ali one su toliko tražene da ih je gotovo nemoguće uhvatiti na zemlji. Godišnje u prosjeku svaki mlažnjak ima više od dva leta u jednom danu. 'Nisu to sve letovi s putnicima. Pola od toga su pozicionirajući letovi. Na primjer odradite Zagreb – London, a zatim prazni idete do Berlina, u kojem vas čeka drugi klijent', objašnjava stariji brat, 51-godišnji Krešimir. Sjedimo na 18. katu nebodera VMD u Zagrebu. Umjesto pravih aviona moramo se zadovoljiti njihovim stolnim maketama. Krešimir ih često uzima u ruke kako bi nam objasnio neki tehnički detalj. Uz to što je direktor firme, on je pilot te kapetan zrakoplova s više od 25 godina letačkog iskustva.

Njegov mlađi brat Vedran (40) po struci je informatičar. S Krešimirom vodi tvrtku te je zadužen za IT. Jung Sky je prošlu godinu završio s oko 33-34 milijuna kuna prihoda. Bilanca se još završava pa naši sugovornici ne mogu dati precizne poslovne brojke. 'Promet nam nije narastao u odnosu na 2018. jer smo lani imali velike redovne servise na oba aviona. Uz to smo na jednom radili sveobuhvatan upgrade kokpita. Morate pratiti razvoj tehnologije. Sve se s radarskih sustava u cijelome svijetu prebacuje na satelite, što traži skupe preinake cjelokupnog zrakoplovnog sustava. Zbog toga smo od 12 mjeseci skoro osam radili samo s jednim avionom. Neovisno o svemu, lani smo ostvarili blagu dobit', ističe Krešimir.

Zarada bi, ubacuje se Vedran, bila i veća da se ne pripremaju za dolazak novog aviona, što traži osnivanje novih odjela i povećanje broja zaposlenih. Kupuju mlažnjak Embraer Legacy 600 jer imaju toliko posla da Cessne više nisu dovoljne. Plan im je do ljeta staviti novi biznis jet u pogon, ali bit će zadovoljni ako to bude i do kraja godine. 'Nećemo se žuriti. Tražimo besprijekoran avion. Bit će star od 12 do 13 godina jer su rabljeni avioni često bolji od novih, koji nerijetko imaju 'dječijih bolesti'. Vidjelo se to nažalost na primjeru novog Boeinga 737 MAX (op.a., povučen je iz prometa nakon dviju nesreća). Dobro održavan avion star od 10 do 15 godina nema tajni. O njemu se sve zna. Za svaki avion mora postojati detaljna dokumentacija od prvog sata leta do sada. Ako toga nema, od takvog se aviona bježi glavom bez obzira. Održavanje i starost aviona nikako ne treba uspoređivati primjerice s automobilima. Avion je odličan i nakon 35 godina ako se dobro održava', objašnjava Krešimir.

Za Embraer Legacy 600 odlučili su se jer ima, tvrde Jungovi, najbolji omjer cijene i kvalitete. Jako su traženi na tržištu, a cijena rabljenih kreće se oko pet do šest milijuna eura. Kupit će ga uz pomoć bankovnog kredita. 'Legacy ima 2,5 puta veći domet od našeg trenutnog tipa aviona. Sad pokrivamo područje Europe i Sjeverne Afrike. S novim mlažnjakom moći ćemo izravno letjeti iz Europe do Dubaija i još dalje na istok. Zasad nećemo imati letove za SAD jer su nam komercijalno neisplativi. Legacy je puno komforniji. Ima 13 sjedala, a Cessna sedam, dok mu je kabina sedam puta veća. U manjim Cessnama nije bilo potrebe za stjuardesama. Sad ćemo zaposliti njih dvije ili tri', ističe Krešimir. Jung Sky trenutno zapošljava 28 ljudi, od toga devet pilota. Kad novi avion potpuno zaživi, Jungovi planiraju imati ukupno 40 djelatnika, od kojih će 12 do 14 biti piloti.

'Ako se Legacy pokaže isplativ, kao što očekujemo, prodali bismo jednu Cessnu i kupili još jedan Legacy. U polaganoj smo transformaciji. Nikamo nam se ne žuri. Inače vam je u zrakoplovstvu sve sporo, samo avioni brzo lete', uči nas Krešimir. Pitamo Jungove kakva im je klijentela. Uobičajeno je mišljenje kako putovanje privatnim mlažnjacima sebi mogu priuštiti samo imućniji ljudi. Vedran nam odgovara kako to nije u potpunosti točno. Cijena od 2000 eura, koliko trenutno u prosjeku košta sat leta Jung Skyom, na prvi pogled je paprena, ali… 'Kod takvih putovanja poanta nije luksuz, već je brzina. Uzmimo kao primjer poslovne ljude koji idu na jednodnevni put u Milano. To je čest slučaj kod naših biznismena. Trenutno nemate direktnih linija za Milano iz Zagreba. Ako idu s velikim aviokompanijama, izgubit će dva dana i platit će noćenje u hotelu. S nama krenu ujutro i vrate se popodne. Nema višesatnih čekanja, trčanja s terminala na terminal i napornih check-in procesa. Put od Milana i natrag u prosjeku naplaćujemo od 5000 do 5500 eura. Kad to podijelite sa šest ljudi, to je manje od 1000 eura po osobi', objašnjava Vedran.

Krešimir na to nastavlja kako u njihovim Cessnama nema mjesta za neku ekstravaganciju tipa ledenog labuda od tri metra ili piramide od čaša šampanjca. Standardno su u ponudi pića i snackovi. 'Naši putnici znaju biti osebujni, ali nemaju bizarnih zahtjeva. Od kategorije poslovne avijacije ne možete tražiti čuda. Znalo se dogoditi da dečko počasti djevojku letom na neku romantičnu destinaciju. Tad se obično od nas traži da joj ništa ne otkrivamo do samog slijetanja. Nekad se traži specifičan catering i to vam je to', smijući se kaže Krešimir. Jung Skyom dosad su letjela brojna svjetski poznata imena, poput Stinga, Bena Stillera, Keanua Reevesa, Jamieja Foxxa i Andree Bocellija. Česti su putnici naši sportaši. Upravo za jednog od njih, Luku Modrića, veže se priča na temelju koje se, ističu Jungovi, stvaraju predrasude prema 'malim' mlažnjacima.

'Modrića je letio s nama iz Nice za Rijeku. Taj dan je u Hrvatskoj bilo strašno nevrijeme. Taman je prošlo najgore kad se naš avion pripremo za noćno slijetanje na krčki aerodrom. Kako taj aerodrom nema radarsko navođenje, imate posebnu proceduru za pozicioniranje. Dok je avion kružio u prilaznoj proceduri, ušao je u oblak. Došlo je do manje turbulencije. Ništa posebno. Putnici su uz to bili pod dojmom munja u daljini. Sve ih je to prepalo. U tom trenutku na Krku je puhao vjetar od 10 čvorova, a naša Cessna može se spustiti bez problema pod udarima vjetra od 50 čvorova ukoliko je vjetar čeoni. Mediji su se tad raspisali kako je po kapetana nogometne reprezentacije poslan aviončić. Istu, možda i snažniju turbulenciju osjetio bi i u većem zrakoplovu', žustro objašnjava Krešimir. Jungovi su posebno ponosni na to što u deset godina rada nisu imali nijedan incident. Sigurnost putnika i besprijekorno održavanje aviona su im, naglašavaju, uvijek na prvom mjestu.

'Strogo, ali baš strogo držimo se svih limita! I letačkih i operativnih i u školovanju pilota i kod svih ostalih zaposlenika. Znate zašto smo uspjeli? Jer firma nije osnovana kako bismo mi zgrtali novac. U ovo smo ušli sa srcem jer zaista volimo ovaj posao. Samo se tako može uspjeti i nikako drugačije', uvjeren je Krešimir. Kad se sjete svojih početaka, Jungovima zaigra osmijeh na licu. Njihova prva Cessna 172, propelerac s jednim pilotom i za tri putnika, došla je 'zapakirana' u kontejneru, rastavljenih krila. Koštala ih je oko 50.000 eura.

'Došao sam na ideju da osnujemo tvrtku. Tad sam već imao dosta iskustva kao pilot, ali i kao menadžer, jer sam dotad radio u Trade Airu. Vedran se odmah složio i pridružio. Počeli smo prvo s panoramskim letovima na Braču, a zatim i u Zagrebu. Kako nam je dobro išlo, vidjeli smo da smo sposobni ući u nešto veće', prisjeća se Krešimir. U kupnju prve mlazne Cessne krenuli su za vrijeme velike globalne gospodarske krize. Trebalo im je devet mjeseci kako bi uvjerili bankare da nisu neozbiljni avanturisti, već ljudi s ozbiljnim poslovnim planom. Tvrdoglavo su ustrajali i uspjeli su dobiti kredit od nešto više od milijun eura. 'Najteže nam je bilo prve dvije, tri godine. Teško je raditi samo s jednim avionom. Nitko ne zna za vas i klijenti su nepovjerljivi. Panika je čim avion nije operativan. Kredit vas pritišće, računi dolaze, a vi nemate nikakav promet. S vremenom je postajalo sve lakše jer je tržište prepoznalo našu kvalitetu', kaže Vedran.

Novouređeni VIP salon Jungovi hvale osvježenje terminala u Zračnoj luci Zagreb U privatnoj i poslovnoj avijaciji zrakoplovi polijeću s terminala generalne avijacije (GAT). Jungovi pozdravljaju nedavno predstavljeno osvježenje terminala u Zračnoj luci Zagreb: ‘Novouređeni prostori VIP salona na terminalu generalne avijacije definitivno predstavljaju svojevrsnu dodanu vrijednost u prihvatu i otpremi putnika poslovne avijacije u Zagrebu. Jedva čekamo Legacy, pa da cijeloj priči priključimo prvog Embraera u hrvatskom registru’, naglašava Krešimir Jung.