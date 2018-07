Istraživanje pokazalo: Ovo je destinacija koju Hrvati najviše vole

S preko tisuću otoka, brojnim plažama, čistim morem te bogatom kulturnom i gastronomskom ponudom, hrvatska obala svakog ljeta privlači stotine tisuća turista iz zemlje i svijeta. Štoviše, riječ je o uvjerljivo najpopularnijem ljetnom odredištu domaćih turista. Prema rezultatima istraživanja MasterIndex, koje je Mastercard u svibnju proveo u Hrvatskoj, gotovo dvije trećine ispitanika (62 posto) ljetovanje provodi u Hrvatskoj.

Drugi izvori informacija su prijatelji i rodbina, koje ističe 41% ispitanika, a nakon njih turističke agenc ije (12%). Ispitanici u dobnoj skupini od 50 do 55 godina nešto manje koriste internet kao izvor informiranja o putovanju (82%) pa se u nešto većoj mjeri informiraju kod turističkih agencija (16%). Glavni faktor u odabiru destinacije su troškovi (77%), a nakon toga preporuka prijatelja i obitelji (51%). Također, važni faktori su udaljenost do destinacije (38%), online recenzije (31%), sigurnost destinacije (26%) te lokalna ponuda (26%).

Čak 60% ispitanika smještaj plaća gotovinom. Smještaj debitnom karticom plaća pak 14% Hrvata, a internetskim bankarstvom 13%. Na plaćanje u ratama se odlučuje manji broj ispitanika.

Zanimljive su razlike u odabiru načina plaćanja među različitim skupinama. Oni bez ikakvih primanja koriste gotovinu iznadprosječno (85%), a kartice ispodprosječno (13%). Gotovinu u većoj mjeri koriste i mladi te oni iz Like, Korduna i Banovine. Ispitanici s prihodima iznad 9.000 kn češće koriste kartice – prvenstveno za plaćanje ugostiteljskih usluga (preko 50%), ali i za kupnju svakodnevnih potrepština (više od trećine). Za plaćanje goriva gotovinu iznadprosječno koriste žene, mladi u dobi od 18 do 29 godina te oni bez primanja ili mjesečnim prihodima do 5.500 kn.

'Domaći turisti će u svakom slučaju doprinijeti još boljim rezultatima turističke sezone, a sigurno je da će mnogi od njih, kao vjerni i dugogodišnji posjetitelji poznatih destinacija na Jadranu, tražiti jedinstvena iskustva', rekla je Gea Kariž iz Mastercarda.