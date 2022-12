Indija je na putu do titule trećeg najvećeg svjetskog gospodarstva: Može li prestići Japan i Njemačku?

Indija bi mogla prestići Japan i Njemačku te postati treće najveće svjetsko gospodarstvo. Prognoziraju to agencije S&P Global i Morgan Stanley, na temelju projekcija da će joj godišnji nominalni rast bruto domaćeg proizvoda u prosjeku iznositi 6,3 posto do 2030. Slično tome, Morgan Stanley procjenjuje da će se BDP Indije vjerojatno više nego udvostručiti u odnosu na sadašnje razine do 2031. godine

'Indija ima uvjete za gospodarski procvat potaknut offshoringom, ulaganjem u proizvodnju, energetskom tranzicijom i naprednom digitalnom infrastrukturom zemlje', napisali su u izvješću analitičari Morgan Stanleyja predvođeni Ridhamom Desaijem i Girishom Acchipaliom. 'Ti će pokretači učiniti Indiju trećim najvećim svjetskim gospodarstvom prije kraja desetljeća', ustvrdili su, prenosi CNBC. Ta je država zabilježila međugodišnji rast od 6,3 posto od srpnja do rujna, neznatno više od prognoze Reutersove ankete od 6,2 posto. Prije toga zabilježila je rast od 13,5 posto od travnja do lipnja u usporedbi s prošlom godinom, a potaknut je snažnom domaćom potražnjom u sektoru usluga u zemlji. Također, zabilježila je rekordan rast od 20,1 posto na godišnjoj razini u tri mjeseca do lipnja 2021., prema podacima Refinitiva.

Projekcija S&P-a ovisi o nastavku trgovinske i financijske liberalizacije Indije, reforme tržišta rada, kao i o ulaganju u indijsku infrastrukturu i ljudski kapital. 'Indija treba puno toga 'nadoknaditi' u pogledu gospodarskog rasta i prihoda po glavi stanovnika', rekao je Dhiraj Nim, ekonomist iz tvrtke Australia and New Zealand Banking Group Research, za CNBC. Neke od navedenih reformi već su pokrenute, rekao je Nim, ističući opredijeljenost vlade da izdvoji više kapitalnih izdataka u godišnjim knjigama rashoda zemlje. Prema S&P-ovim analitičarima, postoji jasan fokus indijske vlade da država postane središte za strane ulagače, kao i proizvodna sila, a njihovo glavno sredstvo za to je shema poticaja za jačanje proizvodnje i izvoza. Takozvani PLIS, koji je uveden 2020. godine, nudi među ostalim poticaje domaćim i stranim ulagačima u obliku poreznih olakšica i odobrenja licenci. 'Vrlo je vjerojatno to da se vlada oslanja na PLIS kao alat kojim će se indijsko gospodarstvo više usmjeriti na izvoz i povezivanje u globalnim opskrbnim lancima', napisali su analitičari S&P-a.

Isto tako, Morgan Stanley procjenjuje da će udio indijske proizvodnje u BDP-u 'porasti s 15,6 posto BDP-a, koliko trenutno iznosi, na 21 posto do 2031. godine', što implicira da bi se prihodi od proizvodnje mogli povećati tri puta, sa sadašnjih 447 milijardi dolara na oko 1490 milijardi dolara. 'Multinacionalne kompanije optimističnije su nego ikad u pogledu ulaganja u Indiju, a vlada potiče ulaganja izgradnjom infrastrukture i opskrbom zemljišta za tvornice', rekli su iz Morgan Stanleyja. 'Prednosti Indije uključuju obilje jeftine radne snage, nisku cijenu proizvodnje, otvorenost ulaganjima, pogodnu politiku za poslovanje i puno mladih koji su skloni potrošnji', rekla je Sumedha Dasgupta, viša analitičarka iz Economist Intelligence Unita, te dodala da ti čimbenici čine Indiju atraktivnim izborom za postavljanje proizvodnih centara do kraja desetljeća. Ono što bi moglo dovesti u pitanje prognozu Morgan Stanleyja uključuje produljenu globalnu recesiju, s obzirom na to da indijsko gospodarstvo ovisi o trgovini i da izvozi 20 posto svoje proizvodnje. Ostali čimbenici rizika odnose se na ponudu kvalificirane radne snage, nepovoljne geopolitičke događaje i političke odluke u državi. Globalno usporavanje moglo bi oslabiti izglede indijskog izvoza, priopćilo je prošlog četvrtka indijsko ministarstvo financija.