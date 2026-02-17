Indeksi stagniraju, Europljani oprezno trguju: U Britaniji izašlo važno izvješće

Na europskim se burzama u utorak ujutro trguje oprezno, dok ulagači analiziraju nove kvartalne poslovne rezultate kompanija i izvješće o rastu nezaposlenosti u Britaniji.
STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,1 posto.
Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,37 posto, na 10.512 bodova, a pariški CAC 0,11 posto, na 8.325 bodova. Frankfurtski DAX oslabio je, pak, 0,15 posto, na 24.765 bodova.
U fokusu ulagača su poslovna izvješća europskih kompanija, ali i izvješće o nezaposlenosti u Britaniji.
U siječnju je u toj zemlji broj zaposlenih pao za 0,4 posto, na 30,3 milijuna. To znači da je u odnosu na siječanj prošle godine broj zaposlenih smanjen za 134 tisuće, a u odnosu na prethodni mjesec za 11 tisuća.
Stopa nezaposlenosti porasla je pritom s 5,1 na 5,2 posto, najvišu razinu od siječnja 2021. godine.
Na azijskim burzama mirno
I na azijskim se burzama u utorak trguje oprezno, a promet je skroman jer se u nekoliko zemalja zbog praznika ne radi.
Cijene dionica u Indiji i Japanu pale su između 0,1 i 0,9 posto, dok su u Australiji porasle 0,2 posto. U Hong Kongu, Kini, Južnoj Koreji i Tajvanu danas se zbog proslave Lunarne nove godine ne radi.
Kako se na mnogim tržištima ne radi, nema značajnijih vijesti, pa se trguje mirno.
Tim više što se zbog praznika jučer nije radilo ni na Wall Streetu, pa nema smjernica s najveće svjetske burze.
Jutros je, pak, terminski S&P 500 indeks u plusu 0,2 posto, a Nasdaq u minusu 0,1 posto.
To znači da se, ako se u međuvremenu situacija ne promijeni, na Wall Streetu danas može očekivati mirno trgovanje, nakon što su S&P 500 i Nasdaq indeks pali dva tjedna zaredom zbog pritiska na tehnološki sektor.