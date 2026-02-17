Indeksi stagniraju, Europljani oprezno trguju: U Britaniji izašlo važno izvješće

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,1 posto.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,37 posto, na 10.512 bodova, a pariški CAC 0,11 posto, na 8.325 bodova. Frankfurtski DAX oslabio je, pak, 0,15 posto, na 24.765 bodova.

U fokusu ulagača su poslovna izvješća europskih kompanija, ali i izvješće o nezaposlenosti u Britaniji.

U siječnju je u toj zemlji broj zaposlenih pao za 0,4 posto, na 30,3 milijuna. To znači da je u odnosu na siječanj prošle godine broj zaposlenih smanjen za 134 tisuće, a u odnosu na prethodni mjesec za 11 tisuća.

Stopa nezaposlenosti porasla je pritom s 5,1 na 5,2 posto, najvišu razinu od siječnja 2021. godine.