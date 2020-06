Tko je Škorina sestra? Karijeru gradila po propalim proizvođačima piva i sokova, skrasila se u cementarskom divu Mesićeva prijatelja, a danas puca na saborske klupe

Miroslav Škoro prekinuo je tradiciju po kojoj se predsjednici potencijalno najjačih parlamentarnih stranaka kandidiraju na listama u 'elitnoj' prvoj, zagrebačkoj izbornoj jedinici, u kojoj je na megdan poslao Zlatka Hasanbegovića, a nije se odlučio čak ni za pričuvni položaj u rodnoj četvrtoj, slavonskoj jedinici. Domovinski pokret ondje predstavlja Vesna Vučemilović, u javnosti ipak poznatija po tomu što je prije udaje nosila prezime Škoro. Nakon Željka Keruma i Nevenke Bečić sve je izvjesnije da će Sabor udomiti još jedne Bracu i Seku

U službenoj biografiji stoji da je započela karijeru u Pivovari Osijek , u kojoj je radila kao direktorica nabave i komercijalna direktorica, a potom prelazi u Gucić grupu danas propalog tajkuna Josipa Gucića na mjesto direktorice prodaje i marketinga za Hrvatsku i BiH za neke robne marke piva i sokova. Nakon kratke epizode u danas također propaloj Jadranskoj pivovari prelazi na mjesto direktorice u marketinšku agenciju Media Balance, a nakon toga u agenciju CBG Group. Od 2004. do 2014. radi kao direktorica marketinga u Nexe grupi d.d.

'Bilo je prigovora da sam svoju sestru stavio na liste iz čistog nepotizma, to nije točno: ona nije pozvana zato što smo se zajedno igrali u pijesku ili zato što lijepim pršut na čelo dok me ona zalijeva vinom. Ona je savršena osoba koja jako puno zna o gospodarstvu i koja može doprinijeti više nego brojni ekonomski stručnjaci', izjavio je Škoro ovog ponedjeljka.

U predsjedničkoj kampanji upravo taj detalj mediji bliski HDZ-u i njihovoj kandidatkinji Kolindi Grabar Kitarović proglašavali su vrlo znakovitim i iz njega izvlačili zaključak da je Škorina sestra 'radila u Mesićevoj firmi', odnosno 'za Mesićeva prijatelja Ivana Ergovića '. Podsjećali su na davnu epizodu kada je dionice Našicecementa u privatizaciji pokušala kupiti Mesićeva kćerka Dunja, a koja je od toga navodno odustala, pa su upravo u ovom angažmanu nastojali pronaći to zašto su i Mesić i Ivo Josipović donekle pomirljivo i blagonaklono istupali na temu Škorine kandidature za predsjednika države.

Optužba za nepotizam pristigla je iz tabora HDZ-a, a izgovorio ju je osječki župan i nositelj njihove liste u 4. jedinici Ivan Anušić. No istom prilikom Anušić je nastupio neuobičajeno pomirljivo, pa je Škorinom Domovinskom pokretu dao i savjet:

'Nadao sam se da će 4. izbornu jedinicu nositi gospodin Škoro, no spreman sam suočiti se s gospođom Vesnom. Možda, kad je nas optuživala za klijentelizam i korupciju, zaboravila je spomenuti nepotizam. Jer upravo ovo u Domovinskom pokretu što se događa je nepotizam – staviti sestru da nosi izbornu jedinicu. Mislim da treba krenuti afirmativno, a ne odmah napadom i optuživanjem protivničke strane. Danas-sutra, kad završe izbori, vjerojatno će gospođa Vučemilović biti dužnosnica u Vladi, a onda opet možemo govoriti i o nepotizmu dok je ona nas optužila za klijentelizam i slično', kazao je Anušić. U hrvatskoj politici rijetko kada je zabilježena ovako neuvijena predizborna najava postizborne koalicije.

'Brata i mene odgajalo je istih dvoje divnih i marljivih ljudi'

'HDZ i SDP pucali bi u vlastitu nogu da učine potrebne promjene jer bi tako dokrajčili postojeći model upravljanja koji isključivo njima ide u korist. Ono što je u interesu Hrvatske protivno je interesima HDZ-a i SDP-a i oni to sami od sebe nikad neće provesti. Sve mi to više sliči na nekakvu željoteku, a ne na ozbiljan program', tumačila je Vučemilović u spomenutom intervjuu Večernjem listu. Ondje je angažman u bratovim kampanjama opisala kao 'jedino normalno' s obzirom na to da je obiteljska žena, apelirala na zaustavljanje zaostajanja Slavonije i ukratko opisala svoje političke stavove:

'Većinu toga čovjek pokupi u obitelji, a brata i mene odgajalo je istih dvoje divnih i marljivih ljudi. Odrastali smo u istim okolnostima i u formativnim godinama gledali na svijet iz iste pozicije. Ali imamo i svojih razlika, kao bilo kojih dvoje ljudi na svijetu. Moje je vrijednosno opredjeljenje suverenizam, i to poglavito u gospodarstvu. Kad su u pitanju radnička prava, smatram da ih se treba poštovati u kontekstu preporuka Međunarodne organizacije rada, a koje su u većem dijelu dio kolektivnih ugovora. Miroslav je uspješan poduzetnik, a ja sam velika zagovornica zaštite radnika', tvrdi Škorina sestra. Nekako je uspjela povezati vjeru i marketing, odgovarajući na pitanje koliko je ovo drugo bitno u politici:

'Marketinške i PR aktivnosti služe stvaranju dojma, ali meni je, kao vjernici, puno važnija istina i promidžbenim se alatima u politici želim služiti samo zato da bi ta istina došla do ljudi. Živimo u vremenu informacijskog kaosa i istina ponekad teško nađe put', kazala je.

Udana je i majka dvoje djece.