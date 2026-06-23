HUP potpisao memorandum o zapošljavanju radnika iz Uzbekistana: Posebno se tiče jedne djelatnosti

Cilj tog memoranduma, navodi se u priopćenju, jest “odgovoriti na potrebe hrvatskog gospodarstva za kvalificiranom radnom snagom, uz istodobno osiguravanje zaštite prava i dostojanstva uzbekistanskih radnika ”. Taj sporazum, istaknuli su, stavlja poseban naglasak na olakšavanje zapošljavanja kvalificiranih radnika iz Uzbekistana u Hrvatskoj, te razvoj programa strukovnog obrazovanja usklađenih s europskim građevinskim standardima.

Naglašeno je da radnici iz Uzbekistana prolaze intenzivnu praktičnu obuku u modernim radionicama i stječu međunarodno usklađene kvalifikacije, a pored toga im je osiguran i strukturirani program učenja hrvatskog jezika. U izravnoj suradnji s konfederacijama iz Uzbekistana, ističe se u priopćenju, osigurava se i eliminacija posrednika pri zapošljavanju, što drastično smanjuje troškove za hrvatske poslodavce, a radnicima otklanja rizik od posebnih naknada.

Prilikom susreta u HUP-u istaknuto je da je Uzbekistan spreman podržati Hrvatsku s pouzdanom i kvalificiranom radnom snagom koja brzo usvaja nove tehnologije.

“Naš model jamči povjerenje kroz transparentnost i stvara zajedničku vrijednost za radnike, poslodavce i oba društva u cjelini“, istaknuo je Sherzod Eshmuradov, zamjenik predsjednika Konfederacije poslodavaca Uzbekistana i predsjednik Konfederacije privatnih agencija za zapošljavanje Uzbekistana.

Mirko Habijanec, predsjednik Udruge poslodavaca graditeljstva HUP-a, naveo je da partnerstvo s uzbekistanskom konfederacijom nije “samo kratkoročno rješenje za manjak radnika, već postavlja temelje za stabilan, transparentan i održiv sustav bilateralne suradnje između Uzbekistana i Hrvatske u sektoru graditeljstva”.

U priopćenju HUP-a još se navodi da se Hrvatska, zbog nepovoljnih demografskih trendova i kontinuiranog iseljavanja, suočava s izraženim nedostatkom radne snage,, što utječe na usporavanje gospodarskog rasta, rast operativnih troškova i pad konkurentnosti poduzeća.

Pritom su najviše pogođeni sektori građevinarstva, proizvodnje, logistike i prometa, te turizma i ugostiteljstva.