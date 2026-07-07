U Hrvatskoj raste interes za dvogodišnje stručne studije: Poslodavci ih sve više traže

Osim Balkovića, ujedno i rektora Sveučilišta Algebra, na tom skupu u organizaciji HUP-a pod nazivom "Kako brže razvijati kompetencije koje nedostaju tržištu rada? Stručni kratki studiji kao model povezivanja visokog obrazovanja i potreba gospodarstva“ sudjelovali su i dekani i rektori dva veleučilišta, Effectus i Lavoslav Ružička iz Vukovara te sa Sveučilišta Vern i drugi.

Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, ali ih ima tek desetak od ukupno 1.700 studija, a kako preporuka za njihovo otvaranje dolazi i od OECD-a a postoje i potrebe poslodavaca, Balković vjeruje da će ih ubuduće biti i više.

"Ti studiji su kao poveznica između srednjeg i visokog obrazovanja. Primjerice za poslove na recepciji hotela ljudi sa srednjom stručnom spremom ne uspijevaju zadovoljiti svim zahtjevima, a kada završe prediplomske ili diplomske studije, često žele sjediti 'negdje iza' odnosno ne žele biti s korisnicima 'na prvoj crti'. Zato poslodavcima dobro dođu oni koji su nakon srednje škole završili takve kratke studije. To se već u mnogo zemalja pokazalo dobrim”, kaže Balković.