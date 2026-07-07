U Hrvatskoj raste interes za dvogodišnje stručne studije: Poslodavci ih sve više traže

U Hrvatskoj raste zanimanje za kratke stručne studije u trajanju od dvije godine unutar prediplomske razine, čiji je cilj da se ljudi koji ih završe mogu odmah uključiti na tržište rada, a za to postoji i potreba kod poslodavaca, naglasio je u utorak predsjednik HUP-a Mislav Balković na skupu o tim studijima
Osim Balkovića, ujedno i rektora Sveučilišta Algebra, na tom skupu u organizaciji HUP-a pod nazivom "Kako brže razvijati kompetencije koje nedostaju tržištu rada? Stručni kratki studiji kao model povezivanja visokog obrazovanja i potreba gospodarstva“ sudjelovali su i dekani i rektori dva veleučilišta, Effectus i Lavoslav Ružička iz Vukovara te sa Sveučilišta Vern i drugi.
Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, ali ih ima tek desetak od ukupno 1.700 studija, a kako preporuka za njihovo otvaranje dolazi i od OECD-a a postoje i potrebe poslodavaca, Balković vjeruje da će ih ubuduće biti i više.
"Ti studiji su kao poveznica između srednjeg i visokog obrazovanja. Primjerice za poslove na recepciji hotela ljudi sa srednjom stručnom spremom ne uspijevaju zadovoljiti svim zahtjevima, a kada završe prediplomske ili diplomske studije, često žele sjediti 'negdje iza' odnosno ne žele biti s korisnicima 'na prvoj crti'. Zato poslodavcima dobro dođu oni koji su nakon srednje škole završili takve kratke studije. To se već u mnogo zemalja pokazalo dobrim”, kaže Balković.
Kratki studiji privlače i zaposlene i nezaposlene koji žele steći nova i dodatna znanja te praktične vještine, a nisu studirali kada je to bilo očekivano, nego su prvo ušli na tržište rada. Prednost takvih studija je i što kraće traju i sadrže puno više stručne prakse.
Na pitanje postoje li kakve potpore za takvo studiranje, Balković je rekao da trenutno ne, ali da postoje vaučeri za kratke programe obrazovanja uz potporu HZZ-a, što ipak nisu studiji, koje polaznici plaćaju sami ili eventualno poslodavci koji žele unaprijediti svoj kadar.
Jedan od atraktivnijih takvih studija je internetski marketing, ali ima i drugih, primjerice poduzetništvo, u čemu se često surađuje sa poslodavcima.
Na skupu je rečeno i da je trenutno u Hrvatskoj takvih kratkih studija više na javnim nego privatnim fakultetima, a da je cilj današnjeg skupa približiti to poslodavcima kao novi inovativni brend kvalifikacija u vrijeme kada je snažna potreba za vještinama i znanjima uslijed brzih tehnoloških promjena i zadržavanja pozicije na tržištu.
Uvođenjem kratkih studija, istaknuli su sudionici skupa, moguće je i jačati konkurentnost domaćeg gospodarstva koje ovisi i o sposobnosti obrazovnih institucija da pravovremeno odgovore na potrebe poslodavaca.