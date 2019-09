Hrvatski farmeri u strahu, opaka bolest mogla bi ih dotući, a domaća svinjetina lako bi mogla postati egzotičan proizvod

Hrvatski uzgajivači svinja su u strahu od pojave afričke svinjske kuge jer, kažu, žive na kredit. Pojavi li se bolest na farmi, ruke su im vezane. A hoće li porasti cijena svinjetine i za koliko? Hoće li je biti dovoljno? U razgovoru za tportal o tome što se može očekivati govore uzgajivač svinja i veterinar Goran Jančo, aktualni predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske, te Matija Brlošić, član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore

'Sve ovisi o tome u kojem će se obimu bolest proširiti, što kod nas, što u zapadnoj Europi. Ako dođe kod nas i bude lokalizirana, mislim da neće imati utjecaj na cijenu svinjetine. Velik problem će biti pojava u primjerice Nizozemskoj ili Danskoj, velikim izvoznicima svinjetine na Daleki istok. Onda se zatvaraju te pozicije i tržište će biti ugroženo', objašnjava za tportal situaciju s pojavom afričke svinjske kuge (ASK) uzgajivač svinja i veterinar Goran Jančo, aktualni predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske.

Zasad u Hrvatskoj nije zabilježen slučaj ove bolesti kod domaćih i divljih svinja, ali su na snazi preventivne mjere jer je ASK potvrđena u zemljama u okruženju, Mađarskoj i Srbiji. U Belgiji su, kako se navodi na službenim stranicama Uprave za veterinarstvo, preventivno usmrćene 5222 svinje na 22 farme u zaraženom području. Iako postoje i druge bolesti svinja koje mogu uzrokovati velike štete, zbog ASK se odmah zatvaraju granice, a dolazi i do velikih ekonomskih šteta jer se gubi tržište.