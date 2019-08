Afrička svinjska kuga sve je bliže: Nevjerojatne mjere opreza na hrvatskim farmama

Afrička svinjska kuga (ASK) sve je bliže. Nakon što se početkom ovoga mjeseca pojavila u Slovačkoj, bolest je potvrđena i na četiri farme u tri sela kod Beograda, pa nam tako osim s mađarske, ASK već prijeti i sa srpske strane gdje bi se moglo usmrtiti čak pola milijuna svinja

Ne mora se ASK pojaviti na farmi, no pojavi li se u susjedstvu, bilo na divljim bilo na domaćim svinjama, to znači da će u krugu 3 i 10 km od žarišta sav promet svinjama biti obustavljen i poremećen ciklus prasenja i prodaje, objašnjava Jančo.

Ističe kako se u Hrvatskoj godišnje proizvede oko 1,1 milijun svinja u vrijednosti od oko milijardu kuna, što najbolje govori o razmjerima potencijalne direktne štete. Bio bi nam zabranjen i izvoz živih svinja, mesa i mesnih prerađevina tako da bi u kolapsu, osim svinjogojaca, bila i cijela mesna industrija i hrvatsko gospodarstvo.