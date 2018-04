Kako su svinje podijelile Europu

U Italiji je opet buknuo sukob između proizvođača poznatog parmanskog pršuta i udruga za zaštitu dobrobiti životinja zbog uzgoja svinja u nehumanim uvjetima. Dok pršutari to smatraju klevetničkom kampanjom, aktivisti traže strože zakone o zaštiti dobrobiti svinja, a u Kaliforniji se priprema zakon koji bi branio uzgoj u kavezima svih životinja namijenjenih ljudskoj prehrani

'To je prljava klevetnička kampanja! Ne možemo tolerirati one koji naš ugled koriste za vlastitu promociju', poručuje Konzorcij europskim aktivistima.

Kalifornijski aktivisti još su mnogo radikalniji od europskih. Prođe li njihov prijedlog novog zakona o zabrani prodaje jaja, svinjetine i junetine od životinja koje cijeli životni vijek provode u kavezima, bit će to najoštriji zakon o zaštiti dobrobiti životinja u svijetu, mnogo oštriji od onoga u EU. Aktivisti naveliko skupljaju potpise građana, do sada su ih skupili 200.000, i namaknu li ih 365.000 do 1. svibnja, koliko je u Kaliforniji potrebno da prema američkom sustavu izglasaju zakon bez amenovanja političkih tijela, on bi uskoro mogao zaživjeti.