Hrvati otkrili svoje novogodišnje želje

Završetak godine savršen je trenutak za 'svođenje računa' i pregled svega odrađenog u proteklom razdoblju. Istrovremeno, pravi je čas za provjeru s kojim i kakvim nadanjima, planovima i ciljevima dočekujemo ono što slijedi

U 2023. si i dalje želimo novi (bolji) posao i povećanje zarade

Prema istraživanju, tri četvrtine Hrvata (78 posto) planira donijeti novogodišnju odluku, što je više nego prošle godine kada je istu donijelo 67 posto Hrvata. Velika većina novogodišnjih odluka, njih čak 81 posto, vezana je uz posao, odnosno profesionalni rast i razvoj.

Najpopularnija novogodišnja odluka vezana uz karijeru i dalje je pronalazak (boljeg) posla, za koju se odlučilo 76 posto građana, a potom slijede povećanje mjesečnih prohoda (45 posto), profesionalno usavršavanje i pohađanje edukacija (38 posto) te uspostavljanje ravnoteže poslovnog i privatnog dijela života (18 posto). U odnosu na prošlu godinu povećao se udio ispitanika kojima je novogodišnja odluka vezana uz pronalazak novog posla i povećanje zarade.

Žene u nešto većoj mjeri nego muškarci donose novogodišnje odluke (79 posto naprema 76 posto). Mlađi ispitanici skloniji su donošenju novogodišnjih odluka; čak 88 posto ispitanika do 25 godina odlučilo je donijeti novogodišnju odluku, baš kao i 81 posto ispitanika u dobi od 26 do 30, 78 posto u dobi od 31 do 40 godina te najmanje onih starijih od 40 godina (70 posto). S druge strane, iako mlađi ispitanici češće donose novogodišnje odluke, one su rjeđe vezane uz karijeru i posao nego one starijih ispitanika.

Sličan omjer je i kod ispitanika prema obrazovanju: ispitanici srednje stručne spreme u najvećoj mjeri donose novogodišnje odluke, ali su one u najmanjem omjeru vezane uz posao i karijeru, dok ispitanici visoke stručne spreme nešto rjeđe donose novogodišnje odluke, ali su zato one češće vezane uz posao.