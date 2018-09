Horvat: Vlada će naći rješenje za isplatu plaća radnicima Uljanika i 3. maja

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u ponedjeljak kako će Vlada, bez obzira na blokirane račune Uljanika i 3. maja, naći način isplate plaća radnicima za kolovoz

Od studenog prošle godine država svojim angažmanom spašava Uljanik i 3. maj, kazao je Horvat te podsjetio da je odlukom Vlade dano jamstvo i da je na temelju toga jamstva u prvom mjesecu ove godine ishođen kredit od 96 milijuna eura kojim se Uljanik i 3. maj "drži na životu" do danas.

Dodao je da Vlada, od trenutka kad je povjerenica Europske komisije za tržišno natjecanje Margrethe Vestager ocijenila da je participacija države u predloženom programu restrukturiranja Uljanika prevelika te istaknula skepsu da potencijalni strateški partner uopće ima financijsku moć biti državi potpora u restrukturiranju, počela razmišljati na drugačiji način te se uključila u pronalaženje strateških partnera s ozbiljnom namjerom opstojnosti brodogradnje i u Puli i u Rijeci.

Ti bi partneri po njegovim riječima trebali pomoći da se na tim lokacijama grade brodovi drugačijom filozofijom i metodologijom naručivanja i koji će producirati određenu zaradu.

Dodao je da je brodogradnja svugdje u svijetu na određeni način subvencionirana, ali da se modalitet subvencioniranja mora unaprijed znati, biti prepoznatljiv i poznat te takve subvencije mora odobriti Europska komisija.

Na novinarski upit jesu li Danko Končar i Kermas energija definitivno "otpali", Horvat je odgovorio kako on to nikada nije rekao.

"Ja ga nisam niti izabrao, a neću biti ni taj koji će tvrditi da je on otpao ili će biti stvarni i pravi strateški partner. On će to dokazati onoga trenutka kada bude spreman svoj dio participacije u planu restrukturiranja staviti na stol i dokazati da može pratiti proces restrukturiranja", kazao je.

Upitan radi li Vlada na popravljanju programa restrukturiranja ili to radi Uprava Uljanika, kazao je kako je vrlo indikativno iz tjedna u tjedan mijenjanje mišljenja lokalne samouprave u Puli i Rijeci, koja u jednom trenutku na navozima želi brodogradnju, a u drugom ne.

"Moramo podvući crtu i dobiti jasan stav strateškog partnera i lokalne samouprave: ako se prostorni plan neće ili ne želi mijenjati, da li ovaj strateški partner i dalje u kompenzacijskim mjerama predviđa određene nekretninske aktivnosti na tom prostoru i hoće na takav način ući i pratiti restrukturiranje ili je ta priča za njega u ovom trenutku neprihvatljiva, jer lokalna uprava ne želi promijenti planove da bi se na tom lokalitetu nešto gradilo", kazao je Horvat.

Na ponovni novinarski upit radi li Vlada na reprogramu restrukturiranja zajedno s Upravom Uljanika, Horvat je ponovio da je u trenutku kada je Vlada izdala jamstva i banke dale kredit, Uprava s postojećim konzultantima i odabranim strateškim partnerom napravila model restrukturiranja.