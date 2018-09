'Vlada je znala da do 11. srpnja u Bruxelles treba poslati plan za Uljanik, a poslala ga je dva dana kasnije i to neslužbeno'

Predsjednik IDS-a Boris Miletić gostovao je u HRT-ovoj emisiji ‘Nedjeljom u 2’ kod Aleksandra Stankovića i tom je prilikom rekao da je za prvi problem Uljanika čuo prošle godine u rujnu. Dodao je da će doći na sjednicu Vlade u Puli 13. rujna

'Odmah smo župan Flego i ja išli kod tadašnje ministrice gospodarstva, gospođe Dalić, koja je bila i potpredsjednica Vlade i kazali za taj problem - da Uljanik grupa ulazi u razdoblje poteškoća, da je potrebno vidjeti na koji način sanirati tu grupu. I tada se išlo prema Bruxellesu s ovim, kako je rečeno, rescue aidom od 96 milijuna eura, koliko je u prvom mjesecu odobreno Uljaniku. I tada se već sve znalo - znalo se da taj rescue aid može trajati šest mjeseci, da se do tada mora napraviti plan sanacije, da se do tada mora naći strateški partner, a to je bilo točno s datumom 11. srpnja. Znate kada je Vlada uputila to u Bruxelles? Dva dana nakon toga, 13. srpnja, i to ne službenom aplikacijom, nego neslužbenim e-mailom', rekao je Miletić.