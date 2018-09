Horvat: Tri broda bit će otkazana, za jedan se traži modalitet isporuke

Tri broda od ukupno četiri za čiju je isporuku norveški naručitelj raskinuo ugovor Uljaniku bit će najvjerojatnije otkazana, dok se za jedan traži modalitet dovršetka gradnje kako bi ipak bio isporučen, rekao je u srijedu ministar gospodarstva Darko Horvat

Na novinarsko pitanje hoće li vlada u četvrtak donijeti konačnu odluku o sudbini Uljanika, ministar je kazao kako ne očekuje nikakvu konačnu odluku, već to da će vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem hrvatsku javnost i sve zainteresirane strane upoznati s konkretnim stanjem hrvatske brodogradnje, a posebno sa stanjem u brodogradilištima 3. maj i Uljanik.

Konačna odluka moći će se donijeti kada se napravi konačna analiza, i kada dobijemo sve relevantne podatke, koji u ovom trenutku nisu konzistentni, jer iz različitih izvora stižu različite brojke, napomenuo je nadalje Horvat.

Izjavio je kako je siguran da će se promaći model po kojemu bi se radnicima mogle plaće isplatiti do 15. u mjesecu, kao što se inače isplaćuju: "Radimo na tome da plaća krene sutra, a da li će do kraja zaključavanja platnog prometa ona biti isplaćena gotovo svim radnicima, to ćemo vidjeti. Ja priželjkujem takav scenarij; ne bude li nekakvih problema, to će se i dogoditi".