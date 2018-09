Horvat: Plan za spašavanje Uljanika dorađuju konzultanti

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat ponovio je u utorak kako Europska komisija Vladin financijski doprinos u predloženom planu restrukturiranja Uljanik Grupe smatra previsokim te da Uprava Uljanika s konzultantima radi na njegovoj doradi. "Prema mojim informacijama, Uprava radi na doradi plana restrukturiranja zajedno sa svojim konzultantima", rekao je Horvat odgovarajući na upite novinara na marginama konferencije "Industrijska proizvodnja i strana ulaganja".

Odgovarajući na upite o nekim medijskim napisima prema kojima je tvrtka u kojoj je on prije radio blokirala i Uljanik i 3. maj, Horvat je ustvrdio kako u trenutku kada je bio u tvrtki Energy Plus "nikakav Ivis 94 nije postojao".

"U tom trenutku nije se razmatralo financiranje bilo kakvih projekata u brodogradilištima. Ja sam jučer iz medija saznao o čemu se točno radi i provjerio sam: ta je firma osnovana 2018. godine, čime se točno bavi u ovom trenutku ne znam i, prema informacijama koje imam, ima jednog zaposlenog", rekao je Horvat.

Naime, prema pisanju nekih medija tvrtka Ivis 94 Energija, koju je početkom ove godine preuzela tvrtka Energy Plus, u kojoj je prije radio ministar Horvat, blokirala je račun 3. maja, a kao sudužnik je blokiran i Uljanik. Mediji prenose i izjavu vlasnika tvrtke Energy Plus Zvonka Magića da ne postoji povezanost ministra Horvata s tvrtkom Ivis 94 Energija, jer je on otišao iz tvrtke Energy Plus 2015. godine, a ta je kompanija kupila tvrtku Ivis 94 Energija u siječnju 2018. godine.

Na pitanje postoji li mogućnost sukoba interesa u slučaju da se njegova bivša tvrtka ipak naplati od novca koji će Vlada dati, ministar Horvat je ponovio kako se trenutno traži modalitet kako isplatiti plaće radnicima.