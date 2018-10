Horvat: Novi plan za spas brodogradilišta ide u Bruxelles, isplata plaća još uvijek pod velikim upitnikom

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat održao je sastanak sa sindikalnim predstavnicima iz Pule o situaciji u Uljaniku. Odgovarajući na pitanja novinara Horvat je rekao da je tema razgovora biti ista kao i u utorak kada je razgovarao s Upravom u Puli

Upitan tražili se novi strateški partner ili se još uvijek računa na Danka Končar, Horvat je odvratio kako neće prejudicirati strateškog partnera, niti ga je on tražio.

'I on je u tom komadu papira. Hoće li se on s time složiti ili ne - vidjet ćemo. Vrlo smo blizu situaciji kada će Končar svojom uplatom morati dokazati je li on partner. O njega očekujemo i transfer znanja i vještina, a ne samo uplate u gotovini', rekao je Horvat.

Što se riječkog brodogradilišta 3. maj tiče, rekao je kako se ono već restrukturiralo i kako ono nije predmet plana koji se šalje u Europsku komisiju.