Hoće li mjere Europske unije osiromašiti građane? Bivši Trumpov ministar energetike nema lijepe riječi...

'Neke od mjera koje su europske vlade poduzele kako bi smanjile troškove električne energije mogu se opisati kao Ponzijeva shema', ustvrdio je Dan Brouillette, nekadašnji ministar energetike u Trumpovoj administraciji

'Jedna od najlakših političkih poluga, ako hoćete, jest da možete usvojiti zakon, prisvojiti novac i dati ga građanima da plate račune za struju', rekao je Brouillette novinaru Hadleyju Gambleu za CNBC na konferenciji Gastech u Milanu u ponedjeljak.

Brouillette je upozorio na 'inflatorni učinak' takvih mjera, a potvrdno je odgovorio na pitanje podsjećaju li te politike na Ponzijevu shemu (vrsta financijske prijevare obećava ulagačima abnormalno visoke povrate u kratkom vremenu, op.a.). 'To ublažava trenutnu bol zbog nemogućnosti plaćanja računa za struju, ali novac se samo vrti u krug... Jednostavno ide od potrošača do elektrodistribucije. To nije dugoročno rješenje', ustvrdio je.