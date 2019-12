Harvey Weinstein i prije sudskog spektakla desetljeća nagodbom riješio dobar dio žena koje su ga tužile, a sve to neće platiti ni centa

Nakon Nove godine, 6. siječnja, u New Yorku počinje 'sudski spektakl desetljeća' – suđenje Harveyju Weinsteinu zbog silovanja i seksualnog napastovanja dviju žena. Neposredno prije toga posrnuli holivudskom mogul uspio se nagoditi s tridesetak od 80 žena, koliko ga je službeno optužilo za seksualno napastovanje i seks bez pristanka. One će podijeliti 25 milijuna dolara, ali niti jedan cent neće ići iz mogulova džepa, niti s računa njegove bankrotirane producentske kuće, nego iz - police osiguranja. Osiguranje će dobrim dijelom pokriti i odvjetničke troškove

Nakon dvije godine natezanja on se s njima nagodio oko obeštećenja u visini od 25 milijuna dolara, što će navodne žrtve podijeliti, a to je sića u odnosu na 32 milijuna dolara, koliko je bivši voditelj Fox Newsa Bill O’Reilly isplatio samo jednoj žrtvi napastovanja. Govorilo se o svoti od 90 milijuna dolara , ali žene su pristale na trostruko manju, mada ne znaju kada i hoće li uopće dobiti novčanu zadovoljštinu.

Na pitanje što je u ovom slučaju najviše šokiralo i zgrozilo čitatelje The New York Timesa, jedna od dviju novinarki koje su otkrile slučaj Weinstein, Jodi Kantor , odgovara:

Weinstein se time nije potpuno izvukao. U tijeku su istrage u Londonu i Los Angelesu, a nagodba je tek strateški predah da se može koncentrirati na početak suđenja 6. siječnja u New Yorku zbog navodnog seksualnog napada i silovanja dviju žena. Proces već proglašavaju 'sudskim spektaklom desetljeća', a neki ga smatraju 'revolucionarnim trenutkom u borbi za ravnopravnost spolova i protiv grabežljivosti muškaraca'. Bude li osuđen, završit će u zatvoru. Uz to ga očekuje suđenje zbog 45 milijuna dolara duga firmi AI International Holding , pa njegovi odvjetnici imaju pune ruke posla. U protekle dvije godine promijenio je tri ekipe.

Među prvim odvjetnicima koji su zagrizli kiselu jabuku Weinstein našla se Lisa Bloom, do tada poznata po zastupanju žrtava seksualnog nasilja. Zbog toga je smatrana čelnicom pokreta #MeToo, no sve dok se nije saznalo da istodobno radi za osramoćenog holivudskog producenta. Bloom se branila tvrdnjama da je Weinsteinu bila samo savjetnica, navodno mu naplaćujući sat savjetovanja 895 dolara plus 50.000 tekućih troškova. Na što su se svodili savjeti, govori saznanje da je kopala po prljavom rublju glumice Rose McGowan, jedne od prvih koja je javno progovorila o mračnim stranama nedodirljivog holivudskog moćnika. 'Bila je to kolosalna greška', priznala je kasnije crna ovca pokreta #MeToo.

Odvjetnik Jose Baez napustio je Weinsteina s obrazloženjem da klijent komunicira s njime samo preko svojih drugih odvjetnika i da se ne mogu dogovoriti oko honorara, no pravi razlog je 'očit sukob interesa', kako je Rose McGowan ocijenila Baezovo zastupanje čovjeka kojega ona optužuje, iako je ovaj prošle godine nju samu branio u procesu vezanom za drogu.