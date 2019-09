Knjiga novinarki koje su srušile s trona holivudskog boga otkriva nove mučne detalje o silovatelju i zlostavljaču Harveyju Weinsteinu

Za otkrivanje skandala o notornom holivudskom seksualnom predatoru Harveyju Weinsteinu novinarke New York Timesa Jodi Kantor i Megan Twohey te suradnik New Yorkera Ronan Farrow prošle godine dobili su Pulitzerovu nagradu. Sada su otišli korak dalje. U knjizi 'Rekla je' Kantor i Twohey izašle su s pričom o tome kako su otkrivale aferu, a prema izvješćima Ronana Farrowa, sina Mije Farrow i Woodyja Allena, servis za streaming videa Hulu krenuo je početkom rujna s dokumentarcem 'Nedodirljivi', opširnom ispovjedaonicom Weinstenovih žrtava

Kantor, Twohey i Farrow prošle godine za to su dobili Pulitzerovu nagradu , pokrenuo se globalni pokret #MeToo , a učinak skandala na moćne muškarce u raznim industrijama, koje su žrtve počele masovno prozivati, nazvan je Weinsteinov učinak.

Troje istraživačkih žurnalista povezuje slučaj Harveyja Weinsteina , optuženog za silovanje i seksualno uznemiravanje žena tridesetak godina, tijekom kojih je bio suvlasnik Miramaxa i kasnije The Weinstein Companyja , a pišući o porocima bivšeg filmskog cara, svi troje od samog početka znali su da kopaju po holivudskom minskom polju. Glasine o neprimjerenom ponašanju seksualnog grabežljivca prema glumicama, ambicioznim zvjezdicama, podređenima i ženama iz industrije zabave godinama su se vrtjele u Hollywoodu, znalo se za njegov 'krevet za casting', ali o tome se šutjelo sve dok ovo troje nije 2017. objavilo šokantna svjedočanstva žrtava i detalje Weinstenova ponašanja.

'Kada smo počele kopati po slučaju, znale smo da je to samo početak veeelike priče', kažu novinarke The New York Timesa Jodi Kantor i Megan Twohey . 'Nisam znao hoću li nakon objave svog teksta ikada više dobiti posao u novinarstvu', izjavio je novinar New Yorkera Ronan Farrow .

Dvije godine nakon izbijanja afere Jodi Kantor i Megan Twohey o tome su ovih dana objavile knjigu 'Rekla je' (She Said), a servis za streaming videa Hulu krenuo je početkom ovoga rujna s dokumentarcem 'Nedodirljivi' (Untouchable), rađenim na temelju istraživanja Ronana Farrowa , inače sina Mije Farrow i Woodyja Allena , u čijoj je obitelji također bilo mučnih optužbi o silovanju i seksualnom napastovanju djece.

Pišući pak osvrte i recenzije o knjizi 'Rekla je', Jodi Kantor i Megan Twohey još nitko nije usporedio s Bobom Woodwardom i Carlom Bernsteinom . Naime, i njihova knjiga, kao i ona istraživačkih novinara The Washington Posta 'Svi predsjednikovi ljudi', govori o načinu na koji su autori otkrivali slučaj. Kao što su Woodward i Bernstein pisali o istraživanju tajnih manevara najmoćnijeg čovjeka Amerike Richarda Nixona oko reizbora za predsjednika, tako Kantor i Twohey opisuju istraživanje mračne strane najmoćnijeg čovjeka Hollywooda.

Do sada je 80 žena optužilo Weinsteina za silovanje, uznemiravanje i napastovanje, a zaposlenice u njegovoj tvrtki u knjizi živo opisuju načine za izbjegavanje napaljenog šefa koji je izjavljivao da je 'osvajanje suknji njegova misija'. Tako je Zelda Perkins bila upozorena da u nazočnosti Weinsteina ne sjeda u naslonjač, da joj se šef ne prilijepi na sofi, a morala je potpisati ugovor kojim se obvezuje da o njemu i svemu što se događa na poslu ne smije spominjati ništa ni svom terapeutu.

U vrijeme pripreme eksplozivnog materijala Weinstein je upao u redakciju The New York Timesa s ekipom najskupljih odvjetnika pokušavajući spriječiti izlaženje teksta i angažirajući elitnu izraelsku zaštitarsku tvrtku Black Cube da sabotira istragu novinarki te kompromitira svjedokinje u zamjenu za 300.000 dolara .

Uz svjedokinje, autorice su vodile ključne razgovore s Weinstenovim bliskim ljudima poput brata Boba Weinsteina, ali ključno u priči bilo je nagovoriti najpoznatiju žrtvu Gwyneth Paltrow da sa svojim iskustvom izađe u javnost jer se u to vrijeme nalazila usred skandala zbog njezine firme koja je prodavala 'čudotvorna jaja od žada' s dvojbenim učinkom.

Tako je mnogo prostora posvećeno najuglednijoj feminističkoj odvjetnici koja je uredno zastupala žrtve seksualnog nasilja, a istodobno za 895 dolara po satu savjetovanja pomagala Weinsteinu da 'ispegla reputaciju seksualnog nasilnika'. Nakon izlaska teksta u The Washington Postu Bloom je u e-poruci tvrdila da je list izašao s lažnim i klevetničkim tvrdnjama, a u dopisu klijentu Weinstenu, osvanulom na internetu i u cijelosti objavljenom u knjizi, Lisa Bloom navodi kako će svoje iskustvo u obrani žrtava seksualnog napada iskoristiti za diskreditiranje njegovih tužiteljica. Shvativši da će joj nakon burnih reakcija u javnosti karijera i odvjetnička firma otići dovraga, ona je priznala da je njezin rad za Weinsteina bila kolosalna greška.

'Našom pričom u New York Timesu otkrili smo elemente mašinerije prikrivanja nečasnog, ali u knjizi otkrivamo mnogo više, uključujući ulogu odvjetnice Lise Bloom ', kaže Megan Twohey u razgovoru za Vanity Fair.

Knjiga ide dalje od samog slučaja holivudskog predatora, prateći koliko je javnost nakon njega osjetljiva na tu vrstu ponašanja, pa dva zadnja poglavlja autorice posvećuju zakulisnim prepričavanjem saslušanja u Kongresu budućeg suca američkog Ustavnog suda Bretta Kavanaugha zbog optužbe znanstvenice Christine Blasey Ford za seksualni napad iz srednjoškolskih dana. On je ipak izabran na tu visoku dužnost, ali neprilično ponašanje u mladosti i dalje ga prati u upravo izašloj knjizi 'Obrazovanje Bretta Kavanaugha: Istraga', također dvojca The New York Timesa Robin Pogrebin i Kate Kelly.

Unatoč tome što ga je policija u New Yorku uhitila prošle godine i optužila za dva slučaja silovanja i kazneni seksualni čin, Weinstein i dalje negira sve navode, spremajući u svojoj vili u Connecticutu obranu za suđenje početkom 2020. godine. Bez obzira na to kakva presuda bila, društveni krajobraz danas se dijeli na vrijeme prije i poslije Weinsteina, ono novo u kojemu, barem u Americi, vrijede nova pravila ponašanja na radnom mjestu, o tome kako medijske kuće reagiraju na optužbe o zlostavljanju i kako na to gleda vlast, pa koautorica knjige 'Rekla je' Jodi Kantor u intervjuu za Vanity Fair kaže:

'Želim da čitatelji u konačnici osjete kako pomno dokumentirane priče, to visokokvalitetno novinarstvo doista može potaknuti društveni napredak.'