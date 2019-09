Dosta joj je šutnje: Gwyneth Paltrow tek je sad otkrila pravu istinu o najpoznatijem seksualnom predatoru iz Hollywwoda

Iako se isprva činilo kako je ona jedina koja drži njegovu stranu, pokazujući time da mu vjeruje da nije seksualni predator, Gwyneth Paltrow zapravo je cijelo vrijeme igrala dvostruku igru. Upravo ona bila je najveći saveznik i pomagač novinara New York Timesa, koja je pomogla razotkrivanju Harveyja Weinsteina u potpunosti, a cijelu priču otkrila je i nova knjiga

Bili su to dani njezine najveće slave, kada je zahvaljujući 'divnom' producentu 1999. odigrala ulogu života u 'Zaljubljenom Shakespearu' i osvojila Oscara. 'Moram reći, Harvey Weinstein, poznat kao poprilično težak čovjek, no za mene je izvanserijski. Mislim da bi do kraja života mogla raditi filmove samo za Miramax i biti u potpunosti sretna', izjavljivala je tada Gwyneth Paltrow uzdižući u nebo holivudskog producenta, koji je u to vrijeme radio za Miramax. Točno 20 godina kasnije, na godišnjicu prvog prikazivanja tog filma, Paltrow je promijenila priču, a Weinstein je veća tada bio osramoćeni holivudski mogul i seksualni predator s mnogobrojnim optužbama za seksualno zlostavljanje.

'On je bio zlostavljač, no ja se nisam bojala suprostaviti mu. Nisam ga se bojala, a jedno vrijeme, budući da sam bila zaštitno lice Miramaxa, imala sam osjećaj da je moja dužnost suprostaviti mu se. Često smo se svađali', priča je koju je krenula pričati u veljači ove godine. A što se točno događalo ili nije između njih dvoje, mogla bi otkriti najnovija knjiga čija je tema seks skandal Harveyja Weinsteina pod nazivom 'She Said: Breaking The Sexual Harassment Story That Helped Ignite A Movement', a koju su napisali novinari New York Timesa, koji su prvi i objavili priču o slavnom holivudskom producentu i optužbama na njegov račun. Iako se isprva činilo kako Gwyneth Paltrow ne želi raskrinkati Weinsteina, priča je zapravo drugačija - upravo ona pomagala je novinarima istraživačima da stupe u kontakt s nekim holivudskim zvijezdama, u potrazi za njegovim žrtvama. Uz sve to napokon je progovorila i otkrila kako joj je Weinstein prvi puta pristupio kao 22-godišnjakinji tražeći od nje seksualne usluge u zamjenu za dobre filmske uloge. Ona je to tada ispričala svom tadašnjem dečku Bradu Pittu, koji je bijesan stupio u kontakt s Weinsteinom i zaprijetio mu ukoliko se ista stvar ponovi. Njezine navode, u samo nekoliko sati od objave, demantirao je njegov glasnogovornik tvrdeći kako je ona dio utjecajne holivudske obitelji - otac joj je bio top producent, majka slavna glumica, a krsni kum ni manje ni više nego Steven Spielberg.

'Njoj nisu trebali filmovi s Harveyjem Weinsteinom, ona je ta koja je željela snimati s njim i na kraju osvojila i top nagrade i gotovo cijelo desetljeće bila najplaćenija glumica', izjavio je glasnogovornik Harveyja Weinsteina. Samo dva dana kasnije u medije su procurili mailovi koji su dokazivali da su ona i Weinstein prestali sa suradnjom 2003., no nastavili su biti prijatelji te joj je on povremeno nudio filmske uloge. 2007. Gwyneth je pozvala producenta na premijeru filma kojeg je snimio njezin mlađi brat Jake, a dvije godine kasnije drugi su mailovi otkrili da se s njim susrela u njegovom uredu na Manhattanu. Nakon što je on nahvalio njezinu ulogu u filmu 'Country u srcu', u odgovoru, Gwyneth ga je nazvala imenom kako je zvala svog kućnog ljubimca: 'Hvala ti Bomber, to mi puno znači. Uložila sam sve u tu ulogu i drago mi je da ti se sviđa.' Izvori bliski holivudskoj glumici tvrde kako je objavom tih mailova Weinstein zapravo želio samo skrenuti pozornost sa seksualnog zlostavljanja, za koji je bio optužen i da je to bio njegov očajnički potez. 'Imate sve te žene koje tvrde da ih je Harvey Weinstein ucjenjivao, nakon što su mu rekle 'ne', imate i jednu Gwyneth Paltrow koja mu je rekla 'ne', a on joj je nakon toga pomogao da postane najveća zvijezda u Hollywoodu. Hoćeš li se osvetiti ili nećeš? Što ćeš napraviti?', upitao se producentov glasnogovornik. I dok Weinsteina u siječnju očekuje nastavak suđenja za silovanje i ostale seksualne zločine, danas 46-godišnja Paltrow nije pozvana ni kao svjedok.