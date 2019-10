Veliki verbalni okršaj Stankovića i Veljače užario društvene mreže

Voditelj Aleksandar Stanković i gošća scenaristica i televizijska producentica te jedna od pokretačica inicijative #SpasiMe Jelena Veljača imali su žestoki verbalni okršaj u emisiji Nedjeljom u 2 nakon kojeg su se užarile društvene mreže.

Spor je nastao nakon pitanja o inicijativi Me Too, koja je nastala nakon slučaja zlostavljanja od strane poznatog producenta Harveyja Weinsteina.

Stanković je pitao veljaču zašto si je Salma Hayek dopustila da je Weinstein zlostavlja i zašto je o tome šutila 14 godina. Voditelj je rekao da mu to ne zvuči uvjerljivo.

'To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Ona je proživjela Salma Hayek. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto da li muškarac ili žena vode Nedjeljom u 2', istaknula je Veljača.