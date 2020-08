[FOTO/VIDEO] Doznali smo boli li uzimanje brisa za koronu i što najviše muči ljude koji rade na drive-in testiranju. 'Nisu mi jasni oni koji žele baš sve obaviti iz automobila. Pa nismo mi McDonald's, već zdravstvena ustanova!'

Na prvoj liniji bojišnice s koronavirusom vruće je, znojno i jako gužvovito. Kontejner za drive-in testiranje zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar posljednjih dana radi bolje nego usluga drive-ina u nekom od restorana brze hrane. Dnevno se uzima čak oko 500 brisova. Kako se nose s tim ljudskim cunamijem i visokim temperaturama, ispričali su nam djelatnici Zavoda koje smo posjetili u srijedu u ranim popodnevnim satima

'Od prošlog vikenda, kad su Austrija i Italija uvele ograničenja za sve koji se vraćaju iz Hrvatske, povećao nam se broj drive-in testiranja. Udarni dan bio je ponedjeljak, kad smo imali 525 pacijenata. Svakog čovjeka tretiramo kao potencijalno zaraženog, odnosno pacijenta. Zbog toga kažem pacijenata, a ne korisnika', objašnjava Šimić.

Kolona automobila ispred Štampara, osobito u jutarnjim satima, zna biti duga gotovo pola kilometra. Ali sve se raščisti relativno brzo jer u vrijeme najvećeg udara radi sedam do osam djelatnika. Mahom su to mladi laboratorijski tehničari. Radno vrijeme drive-ina je od 8 do 16 sati (vikendom i blagdanima do 14 sati).