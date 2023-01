Finci tvrde nešto nevjerojatno: 'Znamo kako od drveća napraviti baterije! Za punjenje će im trebati samo osam minuta'

Veliki finski proizvođač celuloze i papira Stora Enso jedan je od najvećih privatnih vlasnika šuma na svijetu. Porastom digitalnih medija, pada potražnja za papirom i uredskim materijalom, stoga se Finci sad žele okrenuti proizvodnji baterija za električna vozila. I to ne običnih baterija već one koje će u svom sastavu imati lignin, polimer iz drveća, i za čije će punjenje, tvrde, trebati samo osam minuta

Izrada sintetičkog grafita, primjerice, uključuje zagrijavanje ugljika na temperature do 3000 Celzijevih stupnjeva i to traje tjednima. Energija za to često dolazi iz elektrana na ugljen u Kini.

U 2015. bilo je potrebno nekoliko stotina dodatnih gigavat sati (GWh) svake godine u svjetskim zalihama baterija – ali to će porasti na nekoliko tisuća dodatnih GWh godišnje do 2030 . kako se svijet udaljava od fosilnih goriva, pokazuje analiza konzultantske tvrtke McKinsey.

Wyatt Tenhaeff sa Sveučilišta Rochester u državi New York također je izradio anode izvedene iz lignina u laboratorijskim uvjetima. Lignin je 'stvarno cool', kaže, jer je to nusprodukt koji bi mogao imati mnogo potencijalnih upotreba. U eksperimentima su on i njegovi kolege otkrili da mogu koristiti lignin za izradu anode sa samonosivom strukturom, koja ne zahtijeva ljepilo ili kolektor struje na bazi bakra – uobičajenu komponentu u litij-ionskim baterijama. Unatoč činjenici da bi to moglo smanjiti troškove ugljikovih anoda dobivenih od lignina, on je skeptičan da se one mogu komercijalno natjecati s grafitnim anodama.

'Jednostavno smatram da to neće biti dovoljno velika promjena u pogledu troškova ili performansi da se zamijeni ukorijenjeni grafit', kaže on.

Postoji barem još jedan način na koji se lignin može koristiti u baterijama, osim anoda. U travnju je istraživački tim u Italiji objavio rad o svojim naporima da razvije elektrolit na bazi lignina. Ovo je komponenta koja se nalazi između katode i anode – pomaže protoku iona između elektroda, ali također tjera elektrone da krenu željenim putem kroz električni krug na koji je baterija spojena.

Komercijalnu održivost svih ovih ideja tek treba dokazati.