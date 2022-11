Finci pronašli 'sveti gral' energetike? Pomoću jednog običnog materijala skladište energiju iz solarnih panela i vjetroelektrana

Najveći izazov za obnovljive izvore energije - solarne panele ili vjetroelektrane - osiguranje je stalne opskrbe kućanstava i tvorničkih pogona električnom energijom tijekom različitih godišnjih doba i promjenjivog vremena. Kako uskladištiti proizvedenu energiju za vrijeme sunčanog dana da bi nas grijala kad je oblačno? Znanstvenici su već desetljećima u potrazi za tim 'svetim gralom' zelene energetike. Čini se da se njegovu otkrivanju najviše približilo četvero mladih inženjera iz Finske, a rješenje vide u izuzetno jednostavnom, lako dostupnom i jeftinom materijalu - pijesku

Potpuno zatvorena u čeličnom spremniku visine sedam i širine četiri metra, baterija se sastoji od 100 tona niskokvalitetnog građevinskog pijeska, dvije cijevi za daljinsko grijanje i ventilatora. Pijesak postaje baterija nakon što se zagrije do 600 stupnjeva Celzijevih pomoću električne energije koju proizvode vjetroturbine i solarni paneli.

Silos ima ukupan kapacitet od osam MWh, a može otpuštati oko 200 kW toplinske energije u svakom trenutku . To je dovoljno za opskrbu grijanjem i toplom vodom javnog bazena i oko 100 kućanstava u mjestu Kankaanpää, nadopunjavajući energiju iz mreže. Baterija se puni preko noći, kada su cijene struje niže.

Veliki problem s litij-ionskim baterijama, koje koristimo za napajanje prijenosnih računala, telefona i električnih vozila, taj je što se one neprestano degradiraju, čak i kada nisu u upotrebi. U pješčanim baterijama nema kemijske reakcije pa ne prolaze kroz sličan proces starenja.

Naravno, postoje ograničenja i za pješčane baterije. Prije svega, one pohranjuju pet do deset puta manje energije po jedinici volumena od tradicionalnih kemijskih baterija.

Finski inženjeri priznaju to, ali tvrde da je pješčana baterija daleko isplativije rješenje. Izračunali su da je njihova baterija osam do deset puta jeftinija od one litijske koja skladišti istu količinu energije. Generiranje osam MWh energije korištenjem pješčane baterije košta grad Kankaanpää oko 200.000 dolara. Litij-ionska baterija koja pohranjuje osam MWh energije koštala bi najmanje 1,6 milijuna dolara, tvrde Finci.

Stručnjaci se slažu s time da je pješčana baterija odlična za grijanje kuća u zemljama s hladnom klimom, ali upozoravaju da joj učinkovitost opada kada se koristi za vraćanje struje u električnu mrežu. S trenutno dostupnom tehnologijom proces pretvorbe topline u električnu energiju ima stopu učinkovitosti od samo 30 posto.