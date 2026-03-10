Financial Times prepoznao tvrtku iz Bedekovčine: Kažu da je to jedna od najboljih investicija

Tvornica u Poznanovcu u općini Bedekovčina vrijedna je oko 100 milijuna eura , a proizvodit će srednjenaponske i visokonaponske kabele za europsko i globalno tržište. U prvoj fazi planirana je proizvodnja kabela do 220 kV, a u drugoj do 500 kV.

Na svečanosti Investment Impact Awards , nagradu su preuzeli direktorica TT Kabela Marina Šaravanja i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar , objavila je Županija.

Dugoročni učinak na zajednicu

Župan Kolar istaknuo je kako je riječ o priznanju projektima koji, osim investicijske vrijednosti, donose snažan dugoročni učinak na lokalnu zajednicu. Dodao je da je stiglo 106 prijava iz različitih industrija i svih krajeva Europe.

"Ova prestižna nagrada je još jednom potvrdila da smo u Zagorju stvorili stabilno i poticajno poslovno okruženje koje može privući tehnološki napredne investicije visoke dodane vrijednosti. Posebno me veseli što je nagrađen projekt koji će donijeti nova kvalitetna radna mjesta, prijenos znanja i dodatno ojačati našu industrijsku bazu", poručio je Kolar.

Prepoznata manja investicija

Projekt tvornice u Bedekovčini osvojio je treće mjesto u kategoriji manjih investicija, iza projekata američke tvrtke Copeland u Sjevernoj Irskoj i njemačke kompanije Harro Höfliger u Mađarskoj.

TT Kabeli posluju kroz tri proizvodne i sedam distribucijskih tvrtki diljem Europe, u 2024. godini ostvarili su 282 milijuna eura prihoda te su prisutni u više od 40 zemalja svijeta. Investiciju u Zagorju podržale su platforma 'Invest in Zagorje' i Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije, koji su investitoru pružili institucionalnu podršku, od odabira lokacije do razvoja radne snage.