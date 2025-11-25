Farmaceutski div gasi 550 radnih mjesta u Švicarskoj

Do kraja 2027. godine Novartis namjerava obustaviti proizvodnju tableta i kapsula i pakiranje sterilnih proizvoda u pogonu u Steinu, u blizini Basela.

Kompanija će istodobno intenzivirati automatizaciju u pogonu u Aargauu, a 'prilagodbe' će rezultirati gašenjem ukupno 550 radnih mjesta s punim radnim vremenom.

Planiraju istodobno uložiti još 80 milijuna dolara u pogon u Schweizerhalleu kako bi proširili proizvodnju malih interferirajućih molekula ribonukleinske kiseline, uz planirano otvaranje 80-ak novih radnih mjesta s punim radnim vremenom do kraja 2028.

Proizvodnja interferirajućih molekula ribonukleinske kiseline trebala bi biti 'važan element' Novartisove strategije razvoja lijekova za bolesti srca i krvotoka, te bubrega i metabolizma, stoji u priopćenju.