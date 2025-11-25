novartis

Farmaceutski div gasi 550 radnih mjesta u Švicarskoj

Bi. S. / Hina

25.11.2025 u 19:18

Novartis
Novartis Izvor: EPA / Autor: URS FLUEELER
Farmaceutska tvrtka Novartis objavila je u utorak da će ugasiti 550 radnih mjesta u matičnoj Švicarskoj u sklopu preustroja i automatizacije proizvodnje

Do kraja 2027. godine Novartis namjerava obustaviti proizvodnju tableta i kapsula i pakiranje sterilnih proizvoda u pogonu u Steinu, u blizini Basela.

Kompanija će istodobno intenzivirati automatizaciju u pogonu u Aargauu, a 'prilagodbe' će rezultirati gašenjem ukupno 550 radnih mjesta s punim radnim vremenom.

Planiraju istodobno uložiti još 80 milijuna dolara u pogon u Schweizerhalleu kako bi proširili proizvodnju malih interferirajućih molekula ribonukleinske kiseline, uz planirano otvaranje 80-ak novih radnih mjesta s punim radnim vremenom do kraja 2028.

Proizvodnja interferirajućih molekula ribonukleinske kiseline trebala bi biti 'važan element' Novartisove strategije razvoja lijekova za bolesti srca i krvotoka, te bubrega i metabolizma, stoji u priopćenju.

'Da bismo sačuvali konkurentnu proizvodnju u Švicarskoj moramo se fokusirati na ulaganja u inovativne proizvodne tehnologije i na visoki stupanj automatizacije', rekao je poslovni čelnik Novartisa Steffen Lang.

'Planiranim prilagodbama razvijat ćemo obje lokacije, i onu u Schweizerhalleu i onu u Steinu, koji će postati centri kompetentnosti za inovativnu proizvodnju', dodao je Lang. 

