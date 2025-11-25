Farmaceutski div gasi 550 radnih mjesta u Švicarskoj

Farmaceutska tvrtka Novartis objavila je u utorak da će ugasiti 550 radnih mjesta u matičnoj Švicarskoj u sklopu preustroja i automatizacije proizvodnje
Do kraja 2027. godine Novartis namjerava obustaviti proizvodnju tableta i kapsula i pakiranje sterilnih proizvoda u pogonu u Steinu, u blizini Basela.
Kompanija će istodobno intenzivirati automatizaciju u pogonu u Aargauu, a 'prilagodbe' će rezultirati gašenjem ukupno 550 radnih mjesta s punim radnim vremenom.
Planiraju istodobno uložiti još 80 milijuna dolara u pogon u Schweizerhalleu kako bi proširili proizvodnju malih interferirajućih molekula ribonukleinske kiseline, uz planirano otvaranje 80-ak novih radnih mjesta s punim radnim vremenom do kraja 2028.
Proizvodnja interferirajućih molekula ribonukleinske kiseline trebala bi biti 'važan element' Novartisove strategije razvoja lijekova za bolesti srca i krvotoka, te bubrega i metabolizma, stoji u priopćenju.
'Da bismo sačuvali konkurentnu proizvodnju u Švicarskoj moramo se fokusirati na ulaganja u inovativne proizvodne tehnologije i na visoki stupanj automatizacije', rekao je poslovni čelnik Novartisa Steffen Lang.
'Planiranim prilagodbama razvijat ćemo obje lokacije, i onu u Schweizerhalleu i onu u Steinu, koji će postati centri kompetentnosti za inovativnu proizvodnju', dodao je Lang.