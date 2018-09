Evo zbog čega liječnici odlaze iz Hrvatske. Plaća nije glavni razlog

Goruća tema masovnog napuštanja Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju najčešće se ilustrira primjerom liječnika. U pravilu se pritom smatra da oni odlaze isključivo ili makar prvenstveno zbog većih primanja na (sjevero)zapadu kontinenta, no značajna anketna istraživanja otkrivaju bitno drukčiju motivaciju, piše Deutsche Welle

To dakako značajno mijenja sliku o uzrocima i posljedicama stanja u zdravstvu te sve izraženijem deficitu stručnog kadra. I dalje je jasno da novca nema dovoljno, ali uz npr. adekvatniju organizaciju čitavog zdravstva možda bi se već i postojeći budžet mogao iskoristiti za unapređenje uvjeta rada. Time bi se dijelom neutralizirala prva dva razloga za odlaske preko granice, bez obzira na to što bi plaće ostale iste, piše Deutsche Welle .

'Prvenstveno to da nemamo definirane uvjete rada, nemamo strukovni kolektivni ugovor, nemamo definirane vremensko-kadrovske normative, pa nadalje. Sve je to ispred financijske motivacije odlaska liječnika', rekla je Barić Grgurević.

'Nekad se ta satnica nakupi i kroz dva-tri mjeseca, pa je rad u većini slučajeva i protuzakonit jer nedostaje liječnika . Hrvatski liječnici rade u sustavu koji zasad ne priznaje vrlo specifične, da ne kažem jedinstvene uvjete rada koje ne dijeli niti jedna druga struka, a koji se u većini zemalja EU-a priznaju i prepoznaju', kazala je predsjednica HUBOL-a. No što to znači konkretnije, u praksi?

HUBOL se nada, međutim, da će Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju doživjeti potrebne izmjene kako bi liječnici bar u jednom segmentu lakše funkcionirali. 'A naravno, čekamo dan kada ćemo kao struka, po odgovornosti koju imamo i poslu koji radimo, biti prepoznati i kroz naš strukovni kolektivni ugovor', zaključila je Barić Grgurević.

Njezin kolega Boris Zrnić, kirurg iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka, ima pak nešto osobniji pristup ovoj problematici.

Šefovi uvijek ostaju na pozicijama

Zrnić je, prema vlastitom iskazu, na rubu odlaska u inozemstvo, i to već godinama. 'Svakome bi bilo bolje da ima veću plaću', smatra on, 'ali ne radi se o tome. Glupo bi bilo reći da liječnici u Hrvatskoj imaju egzistencijalnih problema te vrste. No istinski problemi se tiču ostalih uvjeta, ali i u međuljudskim odnosima, tj. u sustavu koji omogućuje razne nepodnošljive anomalije u odnosima. Osobno sam se uvjerio u to na najgori način: šef me mobingirao, ja sam dobio sudski proces u vezi s tim, ali se nije promijenilo ništa bitno'.