HLK i HUBOL traže od Kujundžića podmirivanje dugova liječnicima

Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) zatražili su u ponedjeljak od ministra zdravstva Milana Kujundžića, nakon što je objavljeno da je uputio ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću dopis u kojem traži ujednačavanje sudske prakse kod tužbi liječnika zbog neisplate dodataka za prekovremeni rad, da umjesto što pokušava utjecati na sudstvo osigura podmirivanje dugova liječnicima bez daljnjih sudskih postupaka

Predsjednica HUBOL -a Ada Barić navodi da su prve sudske tužbe zbog pogrešnog obračuna plaća, u koje nisu bili uključeni dodaci za otežane uvjete rada i prekovremene sate u razdoblju od 2013. do 2015. godine, podnesene u KBC -u Osijek 2014. godine. Dosad imamo tridesetak pravomoćnih presuda, od kojih je većina u korist liječnika, kaže Barić.

Nastave li liječnici podnositi tužbe zbog pogrešnog obračuna plaća, a to mogu do prosinca ove godine, te budu li presude u korist liječnika, to bi po neslužbenim procjenama zdravstveni sustav moglo stajati milijardu kuna.

Barić kaže kako iznosi pojedinačnih dosuđenih odšteta variraju, ovisno o broju odrađenih prekovremenih sati, a kreću se od 30.000 do 100.000 kuna bruto po godini.

Predsjednica HUBOL-a ističe kako je do pogreške došlo u sustavu Centralnog obračuna plaća, koji ne prepoznaje plaćanje posebnih uvjeta rada na prekovremeni rad, no financijski teret pada na bolnice koje na to nisu mogle utjecati.

'Žao mi je što se nije našlo rješenje kroz nagodbu s liječnicima da se taj novac isplati kroz obroke na što bi, vjerujem, liječnici pristali, nego se čekalo pokretanje tužbi', kazala je Barić za Hinu.

HUBOL je prije nekoliko dana objavio na svojim web strancima da u sudskoj praksi postoji niz pravomoćnih presuda kojima se uređuje pitanje dodataka, koje su velikom većinom u korist liječnika, ponudivši liječnicima pravnu pomoć oko ostvarivanju njihovih prava.