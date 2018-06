Liječnici prosvjedovali na Markovu trgu, primio ih ministar Kujundžić

Liječnici primarne zdravstvene zaštite prosvjedovali su na Markovu trgu kako bi iskazali nezadovoljstvo prijedlogom novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti

'Pet do 12 je davno prošlo... dragi kolege, sugrađani RH, naši roditelji, djeco, kumovi i prijatelji: više nije niti 12 h i 5. I to je vrijeme prošlo! Hrvatskih liječnika je sve manje. Više nemamo nikakvih argumenata apelirati na naše kolege da ostaju u RH čekajući neko bolje sutra, jer u ovih 5 godina našeg postojanja vidjeli smo da su pomaci, koji se događaju, samo pomaci na gore', kaže se u priopćenju i apelira na građane da stanu uz svoje obiteljske i bolničke liječnike.

Kujundžić: Bijeli štrajk? Poetika



Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da će predložit prosvjednicima da izaberu od 5 do 7 predstavnika s kojima će u srijedu obaviti razgovor. 'Sa svima treba razgovarati i uvažiti konstruktivne prijedloge. Razgovarat ćemo s prosvjednicima i čuti njihove prijedloge', rekao je za N1 tijekom prosvjeda.

Prije prosvjeda bio je puno manje pomirljiv: 'Ljudi traže više i to je normalno, no neće dobiti ništa više jer je zakon gotov i prihvaćen na Vladi', rekao je i dodao da je bijeli štrajk samo poetsko ime i da se njime stvara pritisak, ali da to nije pravi štrajk. 'Nema nikakvoga štrajka, još manje bijeloga', dodao je. 'Razumijem da ljudi traže ono što misle da im pripada, no mi moramo uvažiti realnost i sve dionike. Mislim da se sve to pomalo stišava i da će biti dobro.'