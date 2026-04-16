TVRDE IZVORI

Europljani pregovaraju o nabavi kanadskog LNG-a preko Panamskog kanala

I.H./Hina

16.04.2026 u 18:49

Ukapljeni plin
Izvor: EPA / Autor: FAZRY ISMAIL
Bionic
Reading

Europski kupci razmatraju nabavu ukapljenog prirodnog plina s kanadske pacifičke obale i njegov transport kroz Panamski kanal, u sklopu dugoročne strategije diverzifikacije opskrbe koja je dobila na važnosti od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, tvrde izvori

Europske tvrtke pregovaraju o mogućoj kupnji ukapljenog prirodnog plina iz planiranog kanadskog izvoznog terminala Ksi Lisims LNG, čiji investitori žele osigurati kupce prije no što donesu konačnu odluku o projektu, rekla su tri izvora. Odluka bi trebala biti donesena do kraja godine, a europski kupci pokazali su veliki interes. Među zainteresiranima je, prema navodima dva izvora, i njemačka državna energetska kompanija Uniper, iako kanadska LNG industrija tradicionalno gravitira azijskim tržištima, zbog kraćih ruta i nižih troškova transporta.

vezane vijesti

Energetski divovi Shell i TotalEnergies već su potpisali dugoročne, 20-godišnje ugovore o kupnji LNG-a iz Ksi Lisimsa. 

Kanadski ministar energije i prirodnih resursa Tim Hodgson rekao je u kolovozu da su njemačke tvrtke zainteresirane za kupnju kanadskog LNG-a i njegovu zamjenu za druge pošiljke. Sada su zainteresirane i za preuzimanje fizičkih pošiljki kanadskog plina, tvrde izvori.

Prijevoz kroz Panamski kanal podrazumijeva veće troškove i dulje vrijeme isporuke za europske naručitelje.

Uz to, svi postojeći i planirani kanadski kapaciteti za izvoz LNG-a nalaze se na zapadnoj obali, što dodatno pogoduje opskrbi Azije. Istočna obala Kanade pak raspolaže vrlo ograničenom infrastrukturom, izuzev Repsolova terminala u Saint Johnu.

Taj infrastrukturni nedostatak godinama je bio glavna prepreka za značajniji izvoz kanadskog LNG-a u Europu.

Ipak, prema navodu izvora upućenog u projekt, aktualni sukob na Bliskom istoku potaknuo je europske kupce da razmotre i skuplje opcije opskrbe, uključujući kanadski LNG, kako bi smanjili ovisnost o pojedinim dobavljačima i osigurali stabilnije izvore energije iz politički “pouzdanih” zemalja.

“Od početka rata u Iranu kupci LNG-a iz cijelog svijeta pokazuju veći interes za projekt Ksi Lisims, uključujući i one u Europi”, rekao je jedan od izvora.

Uniper nije htio komentirati navode izvora.

Reuters je još u ožujku izvijestio da njemačka kompanija razgovara s kanadskim partnerima o povećanju uvoza LNG-a. Prošle su godine Sjedinjene Američke Države činile čak 96 posto njemačkog uvoza ukapljenog plina, a Ksi Lisims se razmatra kao jedna od opcija za diverzifikaciju.

Projekt, međutim, ne predstavlja kratkoročno rješenje za europske energetske potrebe. Čak i ako odluka o investiciji bude usvojena, gradnja terminala trajala bi više godina.

Kanadska vlada već je uputila projekt na ubrzani regulatorni postupak.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Končar ugovorio dosad najvrjedniji posao: Gradit će prvu greenfield transformatorsku stanicu
Porezna najavila nedostupnost online sustava ovaj tjedan: Ipak će sve raditi
Nizozemski proizvođač strojeva za čipove s većim prihodom i na početku 2026.

najpopularnije

Još vijesti