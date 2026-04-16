Europljani pregovaraju o nabavi kanadskog LNG-a preko Panamskog kanala

Europske tvrtke pregovaraju o mogućoj kupnji ukapljenog prirodnog plina iz planiranog kanadskog izvoznog terminala Ksi Lisims LNG, čiji investitori žele osigurati kupce prije no što donesu konačnu odluku o projektu, rekla su tri izvora. Odluka bi trebala biti donesena do kraja godine, a europski kupci pokazali su veliki interes . Među zainteresiranima je, prema navodima dva izvora, i njemačka državna energetska kompanija Uniper, iako kanadska LNG industrija tradicionalno gravitira azijskim tržištima, zbog kraćih ruta i nižih troškova transporta.

Energetski divovi Shell i TotalEnergies već su potpisali dugoročne, 20-godišnje ugovore o kupnji LNG-a iz Ksi Lisimsa.

Kanadski ministar energije i prirodnih resursa Tim Hodgson rekao je u kolovozu da su njemačke tvrtke zainteresirane za kupnju kanadskog LNG-a i njegovu zamjenu za druge pošiljke. Sada su zainteresirane i za preuzimanje fizičkih pošiljki kanadskog plina, tvrde izvori.

Prijevoz kroz Panamski kanal podrazumijeva veće troškove i dulje vrijeme isporuke za europske naručitelje.

Uz to, svi postojeći i planirani kanadski kapaciteti za izvoz LNG-a nalaze se na zapadnoj obali, što dodatno pogoduje opskrbi Azije. Istočna obala Kanade pak raspolaže vrlo ograničenom infrastrukturom, izuzev Repsolova terminala u Saint Johnu.

Taj infrastrukturni nedostatak godinama je bio glavna prepreka za značajniji izvoz kanadskog LNG-a u Europu.

Ipak, prema navodu izvora upućenog u projekt, aktualni sukob na Bliskom istoku potaknuo je europske kupce da razmotre i skuplje opcije opskrbe, uključujući kanadski LNG, kako bi smanjili ovisnost o pojedinim dobavljačima i osigurali stabilnije izvore energije iz politički “pouzdanih” zemalja.

“Od početka rata u Iranu kupci LNG-a iz cijelog svijeta pokazuju veći interes za projekt Ksi Lisims, uključujući i one u Europi”, rekao je jedan od izvora.

Uniper nije htio komentirati navode izvora.

Reuters je još u ožujku izvijestio da njemačka kompanija razgovara s kanadskim partnerima o povećanju uvoza LNG-a. Prošle su godine Sjedinjene Američke Države činile čak 96 posto njemačkog uvoza ukapljenog plina, a Ksi Lisims se razmatra kao jedna od opcija za diverzifikaciju.

Projekt, međutim, ne predstavlja kratkoročno rješenje za europske energetske potrebe. Čak i ako odluka o investiciji bude usvojena, gradnja terminala trajala bi više godina.

Kanadska vlada već je uputila projekt na ubrzani regulatorni postupak.