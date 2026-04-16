Cijene nafte porasle na iznad 98 dolara, ulagači sumnjičavi

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 3,57 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 98,50 dolara . Na američkom tržištu bio je skuplji za 2,47 dolara i stajao je 93,76 dolara. Pozornost tržišta zaokupile su sredinom tjedna najave novog kruga pregovora SAD-a i Irana o završetku rata.

Pregovarački timovi mogli bi se još ovaj tjedan vratiti u Islamabad kako bi nastavili razgovore, rekli su neimenovani izvori. "Točan datum nije određen, a članovi izaslanstva otkazat će sve druge obaveze od petka do nedjelje", rekao je visoki izvor u iranskim krugovima.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je pak u srijedu u razgovoru za Fox News rekao da možda neće biti ni potrebe da se dvotjedno primirje produljuje, dodavši da je rat "jako blizu završetku". Novi krug razgovora mogao bi biti održan još ovaj tjedan, naznačio je Trump.

SAD je pak početkom tjedna uveo pomorsku blokadu Irana u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru, a načelnik glavnog stožera iranske vojske Ali Abdollahi upozorio je da se time krši primirje. Bude li blokada nastavljena, Iran će potpuno zaustaviti trgovinu u Perzijskom zaljevu, Omanskom i u Crvenom moru, poručio je visoki iranski vojni dužnosnik, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim.

Analitičari ING-a procjenjuju da je iransko zatvaranje Hormuza blokiralo prolaz oko 13 milijuna barela nafte dnevno. Dio nafte preusmjeren je cjevovodima, a malobrojne pošiljke još prolaze kroz Hormuz, napominju.

Iran je u ožujku preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja mogu proći tjesnacem, u koordinaciji s iranskom vojskom.

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je odvojeno da Washington ne planira produljiti dozvole koje su na mjesec dana omogućile kupnju ruske i iranske nafte na tankerima. Dozvola za kupnju ruske nafte istekla je prošli vikend, a američki ministar sada je najavio i sekundarne sankcije zemljama koje kupuju iransku naftu.

Glavni je kupac iranske nafte Kina.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio jeftiniji za 2,63 dolara i stajao je 104,56 dolara.