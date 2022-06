'Europa je godinama gradila svoju ovisnost o energentima iz Rusije i sada plaća cijenu toga'

'Europa je godinama gradila svoju ovisnost o energentima iz Rusije, zadnjih 20-30 godina najmanje dvadesetak rafinerija u Europi je zatvoreno jer nisu išle u renovaciju. Odluka naftnih kompanja je bila uvoz gotovih derivata s bliskog istoka i pogotovo iz Rusije. Europa na neki način sada plaća cijenu toga i ako se pogleda unazad, sve više pada uvoz sirove nafte i povećava se uvoz gotovih derivata', izjavio je za Dnevnik HTV-a energetski stručnjak Miro Skalicki

Vladina uredba vrijedi 30 dana, a neki analitičari procjenjuju da bi bez Vladinih intervencija cijena mogla ići i prema 20 kuna po litri, no Skalicki kaže da je to malo vjerojatno.

S druge strane, objašnjava, nije jednostavno pokrenuti i povećati proizvodnju i smanjiti je. To je nešto što naftne kompanije ne vole jer je to vrlo skupi proces otvaranja i zatvaranja naftnih ležišta, odnosno proizvodnih bušotina. Osim toga, naglašava, ovakvo otvaranje i zatvaranje može poremetiti hidrodinamiku ležišta i ne može se iscrpiti nafte koliko je bilo planirano. Prema tome, zaključuje, to što zemlje OPEC-a žele povećati proizvodnju, to je proces koji traje, nije od danas do sutra.



Na pitanje što možemo očekivati u tjednima pred nama, Skalicki odgovara da je to teško prognozirati. Vjeruje da bi se cijene nafte mogle održati na ovim razinama i da se neće povećavati. Što se tiče pitanja tko može profitirati od ove situacije, kaže da je pravo pitanje tko može imati manju štetu jer zapravo neće profitirati nitko – ni Rusija, ni Putin, ni Mađarska.



'Naravno, Janaf će nešto više zaraditi i buduće da je država djelomični suvlasnik Janafa, nešto će zaraditi, ali koliko će s druge strane izgubiti – puno više jer mora smanjivati trošarine pa gubi prihode. Treba naći nekakvo rješenje, ne na nivou Hrvatske, već na nivou Europe kako bi se situacija stabilizirala i kako bi se prestale događati ovakve oscilacije kod cijena nafte i plina', zaključio je energetski stručnjak.