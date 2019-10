EU u tišini priprema novo oružje za borbu s tvrdoglavim američkim predsjednikom, a nova šefica EK nema problema s time da ga koristi

Raspuštanje suda u WTO-u, do kojeg će doći u prvom dijelu prosinca jer SAD blokira imenovanje novih sudaca, praktično će onemogućiti rješavanje sporova među članicama trgovinske organizacije, što prijeti povratkom na stare uzuse prema kojima su jači vodili glavnu riječ

Trgovinski rat koji je s najvećim američkim ekonomskim partnerima početkom 2018. inicirao predsjednik Donald Trump dosad se uglavnom vodio na jednom frontu. Trumpova administracija u nekoliko navrata uvodila je carine i podizala carinske stope na robu iz Kine, Kanade, Meksika i drugih država, kao i iz Europske unije, da bi one uzvraćale također uvodeći carine na robu proizvedenu u Sjedinjenim Američkim Državama. No za nekoliko tjedana trgovinski rat će, po svemu sudeći, dobiti još jednu dimenziju i to onu koja bi mogla ostaviti bitno dublje i dugotrajnije posljedice po svjetsku trgovinu, a europski mediji javljaju da se EU u tišini priprema za novu bitku.

U središtu te bitke nalazi se Svjetska trgovinska organizacija (WTO, World Trade Organization). Organizacija je sredinom devedesetih proizašla kao institucija koja je naslijedila Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade) i, uz nastavak pregovora o uvjetima međunarodne trgovine, jedna od najvažnijih uloga koju ima WTO jest rješavanje trgovinskih sporova među više od 160 članica. Svaka članica ima pravo pokrenuti spor drži li da je neka druga država svojim potezom narušila pravednu međunarodnu razmjenu, a o sporu konsenzusom odlučuje Odjel za rješavanje sporova.