Kina priprema atomsko oružje u trgovinskom ratu sa SAD-om, doznajte o čemu je riječ

Rijetki metali koji se koriste u proizvodnji elektroničkih komponenti, mobitela, električnih automobila, vojnih aviona i dalje širom visokotehnološke industrije danas gotovo isključivo dolaze iz Kine i dosad su bili izuzeti od svih američkih carina, no po svemu sudeći - Kina se sprema iskoristiti taj svoj adut u trgovinskom ratu sa SAD-om

Natezanje između vlasti Donalda Trumpa i pandana s kineske strane dosad se svodilo uglavnom na uvođenje ili podizanje carina na uvoz robe u SAD te protumjere koje bi onda uvela Kina za robu iz SAD-a. Sve to su pratili pokušaji pregovora o novim uvjetima trgovine između ove dvije ekonomske velesile. No ovih dana zaredale su se indikacije da Kina razmatra potez koji bi mogao biti nešto ozbiljniji – ograničavanje izvoza rijetkih metala .

Namjera je koliko ozbiljna toliko i logična. Vrijednost robe i proizvoda koje Kina izvozi u SAD puno je veća od one koju uvozi, zbog čega istočnoazijskoj naciji nedostaje 'municije' da na svako američko nabijanje novih ili povećanje postojećih carina odgovori istim mjerama. Prijetnja izvoznim restrikcijama za rijetke metale čini se kao odličan adut u rukama Kineza.

Predsjednik Xi Jinping te njegov glavni ekonomski savjetnik i zamjenik premijera Liu He prošlog tjedna posjetili su tvornicu rijetkih metala u istočnoj Kini. Rijetke metale su prethodnih dana spominjali i kineski dužnosnici u nizu obraćanja medijima i na društvenim mrežama. Naposljetku, urednik kineskog dnevnika Globalna vremena, iza kojeg čvrsto stoje kineske vlasti, na servisu Twitter objavio je poruku u kojoj stoji da Kina ozbiljno razmatra ograničavanje izvoza rijetkih metala u SAD.

U tzv. skupinu rijetkih metala ulazi 17 kemijskih elemenata koji, zapravo, čak niti nisu toliko rijetki koliko se zbog vlastitih kemijskih svojstava rijetko nalaze koncentrirani u mineralima iz kojih ih je isplativo proizvoditi i prerađivati. Istovremeno, ti su metali neophodni u današnjoj elektroničkoj industriji, ali i u procesu prerade sirove nafte, proizvodnji stakla, industriji obnovljive energije i drugdje. Nužni su i u vojnoj industriji, a Kini moć daje činjenica da većina današnje proizvodnje rijetkih metala dolazi upravo iz te države.

Od sredine šezdesetih do sredine osamdesetih godina svjetskom proizvodnjom rijetkih metala dominirao je SAD, odakle je pristizalo više od polovice svjetske ponude. Sredinom osamdesetih na globalnom tržištu pojavila se Kina te je prvenstveno cijenom polako istisnula ostale proizvođače, da bi do danas ovladala svjetskim tržištem. Danas više od sedamdeset posto same proizvodnje dolazi iz Kine, a čak i rude koje se iskopaju u drugim državama, poput SAD-a ili Australije, najčešće odlaze u Kinu na preradu jer sam proces proizvodnje i prerade poprilično zagađuje okolinu.