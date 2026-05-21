Energetika postaje jedno od ključnih pitanja budućnosti Hrvatske

Nastavio je kako se stoga radi na unaprjeđenju regulatornog okvira kojim bi se omogućio i dodatno potaknuo razvoj obnovljivih izvora i generalno sigurnost opskrbe. Rekao je da nakon godina poticanja solara i vjetra, obnovljivi izvori energije dobivaju na značaju te da se sada posebno potiče geotermalna energija, kao bazna energija, čiji multiplikator može puno doprinijeti lokalnoj zajednici te druge ugljično neutralne tehnologije.

Špehar je to rekao u početku Dana obnovljivih izvora energije 2026., konferencije o obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj, koja se održava u Opatiji do 22. svibnja.

Dodao je da se intenzivno radi i na opcijama za daljnje oduke o upotrebi nuklearne energije u civilne svrhe i naglasio da sve to čini okosnicu energetske sigurnosti Hrvatske te priuštivosti energije za građane i energije za konkurentnost gospodarstva.

Špehar je na skupu rekao kako Vlada i ministarstvo gospodarstva podržavaju i sustavno rade na jačanju cjelovitog energetskog sektora Hrvatske pa tako i segmenta obnovljivih izvora energije.

Rekao je kako je bilo kritika da Ministarstvo gospodarstva ne podržava daljnji razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora te je poručio kako to nije točno.

Hrvatska je, ističe, posve posvećena Europskom zelenom dogovoru i ideji dekarbonizacije svih sektora gospodarstva te je ta predanost jasno izražena u strateškim dokumentima koji stavljaju snažan naglasak na održivost i na zelenu tranziciju.

Ministarstvo gospodarstva, naveo je, pokrenulo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, a uskoro kreće savjetovanje i novi zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

„Time se dodatno osnažuje nacionalni zakonodavni okvir koji bi sada trebao biti potpuno usklađen s EU zakonodavstvom, koji stvara preduvjete da nadležni dionici na hrvatskom tržištu električne energije, pritom posebno želim naglasiti uloge HERA-e, HEP-a, HOPS-a i ODS-a, kroz operativne, odnosno provedbene akte, stvore sve preduvjete za daljnji, snažan i kvalitetan razvoj tržišta,“ rekao je Špehar.