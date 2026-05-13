Radman o Grčkoj: Imamo komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistočne Europe

Ministar vanjskih i europskih poslova boravi u radnom posjetu Grčkoj gdje se, osim s kolegom Giorgosom Gerapetritisom, sastao i s premijerom Kirijakosom Micotakisem.

Energetika je danas pitanje od životne važnosti, rekao je Grlić Radman nakon susreta s grčkim ministrom, pa naglasio da Grčka i Hrvatska igraju važne „komplementarne uloge” za sigurnost opskrbe jugoistoka Europe – Hrvatska svojim LNG terminalom na Krku, a Grčka terminalima u Aleksandroupolisu i Revitusi.

Radom na prometnoj povezanosti dviju država može se i „ojačati uloga istočnog Mediterana” kao globalnih vrata prema Europi, kazao je Grlić Radman.