POSJET ATENI

Radman o Grčkoj: Imamo komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistočne Europe

I.K./Hina

13.05.2026 u 15:04

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska i Grčka igraju „komplementarne uloge” u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, rekao je u srijedu šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Ateni.

Ministar vanjskih i europskih poslova boravi u radnom posjetu Grčkoj gdje se, osim s kolegom Giorgosom Gerapetritisom, sastao i s premijerom Kirijakosom Micotakisem.

Energetika je danas pitanje od životne važnosti, rekao je Grlić Radman nakon susreta s grčkim ministrom, pa naglasio da Grčka i Hrvatska igraju važne „komplementarne uloge” za sigurnost opskrbe jugoistoka Europe – Hrvatska svojim LNG terminalom na Krku, a Grčka terminalima u Aleksandroupolisu i Revitusi.

Radom na prometnoj povezanosti dviju država može se i „ojačati uloga istočnog Mediterana” kao globalnih vrata prema Europi, kazao je Grlić Radman.

vezane vijesti

Snažna suradnja u nizu formata

Naglasio je da Grčka i Hrvatska snažno surađuju u nizu formata poput EU-a, NATO-a, skupine Prijatelja zapadnog Balkana, kvadrilaterale s Rumunjskom i Grčkom, Inicijative triju mora te skupine MED9 kojom Hrvatska ove godine predsjeda.

Gerapetritis je rekao da je s hrvatskim ministrom „opsežno razgovarao” o zapadnom Balkanu, dodajući da Atena i Zagreb „najsnažnije” zagovaraju eurointegraciju tog prostora, ali na temelju provedbi reformi. Grčka će proširenje staviti za jedan od svojih prioriteta tijekom predsjedanja EU-om u drugoj polovici iduće godine, najavio je Grk.

Čestitao je Hrvatskoj na nedavno održanom sastanku na vrhu Inicijative triju mora u Dubrovniku na kojem je Grčku predstavljao predsjednik Konstantinos Tasulas.

Grčki ministar poručio je da Atena pruža i „nepokolebljivu podršku” hrvatskom članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Očekuje se da će Hrvatska postati dio te organizacije ove godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
školska godina

školska godina

Opet promjena u školskom kalendaru: Evo što se vraća
nije joj prvi put

nije joj prvi put

Cure detalji: Djevojka koja je pretukla Filipinca stara je poznanica policije
protuzračno oružje

protuzračno oružje

Anušić: Hrvatska vojska uskoro dobiva moćan sustav obrane vrijedan pola milijarde eura

najpopularnije

Još vijesti