Dvije kovanice će potpuno nestati, Nijemci već su pokrenuli postupak

Primjerice, račun od 1,02 eura plaćao bi se 1,00 euro, dok bi se 4,99 eura zaokružilo na 5,00 eura .

Pravilo bi bilo jednostavno:

Nacionalni forum za gotovinu pri Bundesbanki predlaže uvođenje pravila prema kojem bi se iznosi pri gotovinskom plaćanju zaokruživali na najbližih pet centi.

Važno je naglasiti da bi se promjena odnosila isključivo na gotovinska plaćanja, dok bi cijene na policama ostale iste.

Razlozi: trošak i neučinkovitost

Iz Bundesbanke ističu da bi ukidanje sitnog novca povećalo učinkovitost sustava. Član uprave Burkhard Balz navodi da bi takva mjera učinila gotovinski optjecaj ‘održivijim i učinkovitijim’.

Glavni razlozi su visoki troškovi proizvodnje i logistike, koji premašuju vrijednost samih kovanica.

Dodatni problem je to što se veliki dio tih kovanica gubi ili ostaje izvan optjecaja, jer ih građani često pohranjuju ili zaboravljaju.

Trend koji već postoji u Europi

Sličan model već je uveden u više europskih zemalja, uključujući Finsku, Nizozemsku, Belgiju, Irsku, Italiju, Slovačku i Estoniju. Prema istraživanjima Eurobarometra, većina građana Europske unije podržava ukidanje najsitnijih kovanica.

Bundesbank sada poziva njemačko Ministarstvo financija da pripremi zakonski okvir za uvođenje ove mjere.

Dugoročni cilj je usklađivanje pravila na razini cijele Europske unije, čime bi se dodatno pojednostavio sustav gotovinskog plaćanja.

Ako prijedlog bude prihvaćen, sitni centi mogli bi uskoro postati stvar prošlosti – barem u Njemačkoj.