Aviokompanije više ne mogu apsorbirati troškove: Letovi u Europi poskupljuju

Više cijene avionskih karata za putnike u Europi 'neizbježne' su zbog visokih troškova avionskog goriva, smatra čelnik Međunarodnog udruženja zračnog prometa (IATA)

Iako su neke aviokompanije posljednjih mjeseci snizile cijene letova u Europi zbog slabije potražnje, Willie Walsh rekao je da nema načina da zrakoplovni prijevoznici dugoročno apsorbiraju dodatne troškove. Za BBC je izjavio da i dalje postoji zabrinutost da bi industrija u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom ljeta mogla ostati bez dovoljno goriva, iako je naglasio da nema razloga za paniku. Posljedice će osjećati i u 2027. No upozorio je da bi se posljedice poremećaja izazvanih sukobom na Bliskom istoku mogle osjećati i iduće godine, čak i kada bi Hormuški tjesnac ponovno bio otvoren već sutra. Glasnogovornik britanske vlade rekao je da su aviokompanije u Ujedinjenom Kraljevstvu 'jasno poručile da trenutačno ne bilježe nestašicu avionskog goriva'. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca zbog sukoba u Iranu snažno je utjecalo na cijene avionskog goriva i izazvalo zabrinutost zbog mogućih nestašica u mjesecima koji dolaze.

Europa, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, uvelike ovisi o uvozu iz te regije pa se užurbano traže alternativni izvori opskrbe. Europska unija je prošlog tjedna, primjerice, poručila da ne postoji regulatorna prepreka za korištenje američkog avionskog goriva u europskim aviokompanijama, pod uvjetom da se njegova primjena pažljivo organizira. Europski povjerenik za energetiku Dan Jorgensen izjavio je u srijedu da ne očekuje ozbiljne nestašice u kratkom roku, ali nije isključio probleme s opskrbom dugoročno. Izvršni direktor turističke kompanije Tui, Sebastien Ebel, također je rekao da ne očekuje nestašice tijekom nadolazećih mjeseci. No Walsh tvrdi da zabrinutost među britanskim prijevoznicima i dalje postoji. 'Mislim da je najveći problem za Ujedinjeno Kraljevstvo pitanje pravodobnosti', rekao je. 'U srpnju i kolovozu obično dolazi do povećanja broja letova i potrebe za gorivom za oko 25 posto u odnosu na, recimo, ožujak. Dio zabrinutosti proizlazi iz toga što bi moglo doći do nestašica tijekom vrhunca ljetne sezone ako se ne osiguraju dovoljni alternativni izvori opskrbe', dodao je. Ipak, naglasio je da nema razloga za paniku te da se mogu izbjeći masovna otkazivanja letova. Cijene su pale, ali ne zadugo Rast cijena goriva već se odrazio na cijene dugolinijskih letova, od kojih su neki znatno poskupjeli. No prema tvrdnjama čelnika aviokompanija, pojedine cijene karata u Europi čak su pale jer prijevoznici nude popuste kako bi potaknuli putnike na rezervacije.