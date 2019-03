'Država subvencioniranjem stambenih kredita stvara nered na tržištu!'

Zbog čega rastu cijene nekretnina, stvara li se 'balon' i jesu li državne subvencije pomogle građanima u kupnji stanova, bile su neke od tema HRT- ove radioemisije 'Poslovni tjedan'. Gostovali su Željko Vučemil, suvlasnik građevinske tvrtke VMD grupe, Lana Mihaljinac Knežević, suvlasnica agencije Zagreb West, i Boro Vujović, vlasnik agencije Opereta nekretnine

'Danas ljudi uzmu 50 posto kredita, a polovica je njihov kapital. Osim toga, nemate rizik švicarca, a i nemate krizu zapošljavanja. Ponuda radnih mjesta je veća nego prije. Sve to govori kako se neće dogoditi slom tržišta', rekao je Vujović.

Boro Vujović složio se kako nema balona. Istaknuo je kako se ljudi pametnije zadužuju nego 2006. ili 2007., kada je došlo do kraha tržišta.

Država je imala dobre namjere subvencioniranjem kupnje prve nekretnine, ali Vujović smatra kako time nije postignut postavljeni cilj, već je došlo do nereda na tržištu nekretnina.

'Poanta je bila da se zadrže mladi ljudi u Hrvatskoj i zaustavi iseljavanje iz nerazvijenih krajeva. To nije ostvareno. Većina tih subvencija realizira se na tržištima na kojima je promet ionako dobar, kao što su Zagreb i gradovi uz more. Kredite dobivaju ljudi koji su kreditno sposobni, a uz to im se još pomogne subvencijama. Pitanje je kako pomoći onima koji ne mogu dobiti kredit. Možda bi država trebala imati program za odlične studente, ljude koji rade u deficitarnim zanimanjima… Njih treba zadržati u zemlji', izjavio je Vujović.