Dolaze na posao samo utorkom, srijedom i četvrtkom: Kako izgleda novi život bankarske elite u Londonu

Baš kao i u ostatku svijeta, i u londonskoj financijskoj četvrti City of London posljednjih godina štošta se promijenilo. Milenijalci među financijašima donijeli su nove trendove. Na posao dolaze samo utorkom, srijedom i četvrtkom i zovu ih TWaTovi

Novi fenomen zahvatio je londonsko financijsko središte City of London. Mladi financijaši naime blještavilo londonske financijske četvrti rado mijenjaju za koji sat duže u krevetu, i to i prije i nakon vikenda. Tijekom 20. stoljeća za bankare su bila karakteristična prugasta odijela, u 80-ima kožni notesi marke Filofax i ljubav prema Margaret Thatcher, a u novije vrijeme i noćni izlasci, različiti stimulansi i sklonost kockanju. No to se baš i ne može reći za novu generaciju bankara.

Oni radije ostaju kod kuće i obavljaju sastanke preko Zooma. Tradicionalna mjesta na kojima su prijašnji bankari razmjenjivali tračeve tijekom i nakon posla sada zjape prazna. Prema podacima stranica Placemake.io i Visitor Insights, na ulicama grada tijekom prošle godine bilo je za 55 posto manje ljudi nego 2019., piše Politico.