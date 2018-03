Direktor naše velike tvornice stolica: Kad bi plaće kasnile 15 dana, od srama bih podnio ostavku

Drvnoprerađivačka industrija, kao i mnoge naše gospodarske grane, muku muči s radnom snagom. Tvrtka Drvna industrija Klana, jedan od najvećih proizvođača stolica ne samo u Hrvatskoj, već u Europi, tom problemu pokušava doskočiti stipendiranjem većeg broja učenika i studenata. Tako je na njihov poticaj u Strojarsko-brodograđevnoj školi u Rijeci uveden novi četverogodišnji strukovni kurikulum za drvodjeljskog tehničara dizajnera koji će zaživjeti od jeseni. Od predviđenih 18 učenika Klana će stipendirati njih 10, s tim da im garantira i kasnije zapošljavanje

'Zapošljavamo više od 400 radnika . Njihova prosječna starost je 36,5 godina . Znači to da imamo veliki broj mladih ljudi, ali i značajan dio starijih koji su pred mirovinom. U stalnoj smo potrazi za radnom snagom. Trebaju nam različiti kadrovi za obradu drva, od stolara i tehničara do inženjera različitih profila', rekao je za tportal Marković.

Veliku zaslugu za pokretanje kurikuluma za drvodjeljskog tehničara dizajnera u riječkoj Strojarsko-brodograđevnoj školi, istaknuo je direktor Klane, ima njezina ravnateljica Evica Kozer.

'Ona se izborila za to da se usvoji taj program. Na području od Zagreba do Rijeke, mislim tu na prostor Gorskog kotara i Like, nemate, osim u Karlovcu, drvodjeljsku školu. Imali ste nekad te škole u Delnicama i Otočcu, ali su ukinute. U Rijeci je dosad nije ni bilo. Istina, imali su trogodišnji program za stolare, ali on je ukinut zbog slabog interesa učenika', izjavio je Marković.

On se nada da će zanimanje za drvodjeljskog tehničara u Rijeci biti veće nego za stolara. Godišnje se za stolara prijavljivalo samo pet do osam kandidata, koje bi gotovo sve stipendirala Klana. Kvota za novi kurikulum je 18 učenika, od kojih će 10 stipendirati Markovićeva tvrtka.