Kralj kroma na putu da postane i kralj brodogradnje: Tko je Danko Končar

Danko Končar na putu je da postane jedan od najvećih europskih brodograditelja. Uz Brodotrogir, sad će postati vlasnik Uljanika i 3. maja, a u postupku je preuzimanja finskog brodogradilišta Arctech. Ukupno će imati više od šest tisuća zaposlenih. Kako je Končar uopće došao u situaciju da postane ne samo spasitelj hrvatskih škverova, već i jedna od najvećih europskih faca u brodograđevnoj industriji?

S ulaganjem u Hrvatsku krenuo je 2006. i to većinom u turizam i nekretnine, no njegov prvi investicijski pokušaj neslavno je završio. Planirao je uložiti oko 30 milijuna eura u marinu na Lošinju, ali se povukao zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

>>>Končar se opekao na Brodotrogiru, a sada želi gasiti požar u Uljaniku i 3. maju<<<

'U priču oko brodogradnje ušao sam sasvim slučajno. Nakon neuspjeha s Lošinjem privukao me projekt Brijuni rivijera. Javio sam se na natječaj, ali ne kao jedini ponuđač. Jednom od njih, Uljanik plovidbi, ponudio sam da nastupimo kao partneri, a ne konkurencija. S njima sam otvorio i priču o brodarstvu. To je zapravo usko vezano uz moj osnovni biznis jer imam jako dobar ugovor s Kinom o prodaji kroma iz mojih južnoafričkih rudnika. Za transport mi treba osam brodova, kupio sam samo jedan. Preko ljudi iz Plovidbe došao sam i do čelnih ljudi Uljanika. Oni su me navukli na brodogradnju', ispričao je Končar.