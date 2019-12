Crne prognoze za europska zimovališta i skijališta: Austrijanci već računaju da će na njima bolje zarađivati ljeti

Svake godine od 60 do 80 milijuna ljubitelja skijanja hodočasti u ovo doba godine u alpska zimovališta. S 300 skijaških centara Francuska je vodeća alpska država, čineći trećinu skijaških terena u cijeloj Europi. U mnogim dijelovima švicarskih Alpa zimski turizam je najvažniji izvor prihoda, a u Austriji čini 4,5 posto BDP-a, polovinu ukupne zarade od turizma. U Skandinaviji ledeni turizam samo u finskoj Laponiji ostvaruje milijardu eura godišnjeg prihoda. Ali što će turizam na skijama bez snijega u vrijeme sve žešćeg globalnog zatopljenja?

Tim riječima L'Espresso opisuje trenutno stanje talijanskog zimskog turizma od Pijemonta do Carnije. Toplije zime i kraća skijaška sezona u kombinaciji s lošim ulaganjima te visokim troškovima rada i održavanja skijaških pista umjetnim snijegom pridonijeli su sporoj smrti malih i srednjih skijališta.

Napušteni kosturi nedovršenih zdanja izviru iz magle, ruševine hotela poput ledenih divova zjape prazni, fantomske vučnice s praznim gondolama njišu se u ništavilo. Alpe su ih prepune. To je groblje megalomanske trke za zaradom, dokaz profućkanih mogućnosti, prije svega nedostatka snijega...

A takvih je mnogo. Prema zadnjem popisu, u talijanskim Alpama od 350 napušteno je 186 objekata i skijaških resorta, četiri tisuće betonskih nosača i 600 tisuća metara čeličnih žica kojima su nekada klizile gondole.

Kamo će 60 do 80 milijuna skijaša koji posjete Alpe svake zime? Što će se događati s moćnom turističkom granom koja zapošljava od 10 do 12 posto lokalnog stanovništva i godišnje zarađuje 50 milijardi eura, od Austrije i Njemačke do Francuske, Italije i Švicarske?

