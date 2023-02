Crkvenac: 'Izdavanje narodnih obveznica dobra je ideja, da sam danas ministar povukao bi isti potez'

Država će do travnja izdati narodne obveznice uz kamatnu stopu veću od tri posto. Hoće li nova ponuda privući građane koji na depozitima imaju 35 milijardi eura štednje? U što će država uložiti prihod od obveznica? Kakva će biti reakcija banaka? Hoće li rasti kamate na štednju? Ovo su neka od pitanja na koja su odgovarali gosti u Otvorenom.

Bivši ministar financija u vladi Ivice Račana, Mato Crkvenac, rekao je na početku Otvorenog da bi, da je danas ministar, povukao isti potez vezano uz izdavanje narodnih obveznica.

- To je dobra ideja, to je u ovom trenutku prvi moment koji se od neovisnosti pojavio, a to je da se one uopće mogu izdati. Do sada nije bilo uvjeta. U moje vrijeme je bila prevelika nelikvidnost, visoke kamatne stope itd, ističe dodajući da ovo pokazuje stanje u kojem je ekonomija.