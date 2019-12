CNN opasno nahvalio Advent u Zagrebu: 'Čista blagdanska čarolija sa zdravom dozom spektakla'

Malo što može se mjeriti sa spektakularnim božićnim sajmom u Beču, Kölnu ili Nürnbergu, ali advent je zadnjih godina postao toliko popularan da je i u Moskvi hit nakon što je uvezen iz Strasbourga prije samo sedam godina. Sajam u švicarskom Baselu ima tek 42 godine tradicije, a onaj u kanadskom Torontu u deset godina, koliko postoji, izrastao je u najveći božićni sajam u Sjevernoj Americi. Nakon tri godine vladavine Zagreba titula najljepšeg prema izboru organizacije European Best Destinations ove godine pripala je božićnom sajmu u Budimpešti

Mada se u sadašnjem obliku i dimenzijama našao tek zadnjih godina, advent u našoj metropoli prošle godine privukao je 141.000 turista, 11 posto više no prethodne godine, a sudeći po gužvama u gradu, novi rekordi očekuju se i ove sezone. Zagrebački sajam nije toliko velik ni toliko glamurozan da može privući četiri milijuna posjetitelja, koliko ih se na kraju adventa zbraja u Kölnu, 3,5 milijuna u Beču, isto toliko u Dortmundu, 2,5 milijuna u Bruxellesu ili dva milijuna u Nürnbergu, no dovoljno je zanimljiv da su ga zapazili u Europi, u sve većoj konkurenciji u kojoj se samo u Njemačkoj organizira 1400 Christkindlmarkta ili Weinachtsmarkta (samo ih je u Berlinu 80). Sajmovi obično traju četiri tjedna, do Badnjaka, s izuzetkom Krakova, Bruxellesa ili Praga, u kojima su otvoreni i nakon Nove godine, a u Zagrebu do sedmoga siječnja.

Malo se što može mjeriti sa spektakularnim božićnim sajmom u Nürnbergu, ali advent je zadnjih godina postao toliko popularan da je i u Moskvi hit nakon što je uvezen iz Strasbourga prije samo sedam godina. U švicarskom Baselu ima tek 42 godine tradicije, a onaj u kanadskom Torontu u deset godina, koliko postoji, izrastao je u najveći božićni sajam u Sjevernoj Americi. Skrojeni po europskom receptu, božićni su festivali rašireni od Amerike do Azije. Park prirode Gardens by the Bay u središtu Singapura u ovo doba pretvoren je u tipičnu božićnu bajku, dok sajam u finskom stilu na Stanley Plazi u Hong Kongu godišnje privuče 300.000 turista.