Cijene nafte u prvom polugodištu potonule oko 12 posto

Posljedica je to usporavanja rasta gospodarstava zapadnih zemalja jer zbog visoke inflacije središnje banke već dulje od godinu dana podižu kamatne stope.

No, time su samo ublažile pad na kvartalnoj i polugodišnjoj razini.

A s usporavanjem rasta gospodarstava usporava se i rast potražnje.

Uz to, kinesko gospodarstvo, najveći svjetski uvoznik nafte, ne oporavlja se od koronakrize tako brzo kao što se očekivalo nakon ukidanja restriktivnih covid mjera.

Kako bi pružila potporu cijenama, Saudijska Arabija najavila je da će u srpnju smanjiti proizvodnju za još milijun barela dnevno.

Uz to, Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici produljili su sporazum o smanjenoj proizvodnji do kraja godine.

No, monetarne vlasti zapadnih zemalja, od američkog Feda do Europske središnje banke, najavljuju daljnje podizanje kamata kako bi suzbile inflaciju, a to će dodatno usporiti rast gospodarstva.