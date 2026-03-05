Cijene nafte su se stabilizirale: Iran je navodno spreman na pregovore

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli jer su se cijene nafte stabilizirale, nakon dva dana snažnog rasta, i jer se ulagači nadaju da bi se uskoro mogla smiriti situacija na Bliskom istoku

Dow Jones ojačao je 0,49 posto, na 48.739 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,78 posto, na 6.869 bodova, a Nasdaq indeks 1,29 posto, na 22.807 bodova. Rast indeksa zahvaljuje se nadi ulagača u popuštanje sukoba na Bliskom istoku, nakon vijesti u New York Timesu da su iranski obavještajci posredno poručili američkim obavještajcima da je Iran otvoren za pregovore. Premda niti Bijela kuća, niti Iran pokazuju da su spremni na smanjenje tenzija, ulagači se nadaju da se priprema teren za diplomatsko rješenje sukoba.

Trump nudi osiguranje tankerima u Zaljevu Pozitivno je na najveću svjetsku burzu utjecala i poruka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će SAD ponuditi osiguranje brodovima u Perzijskom zaljevu te da bi tankere, po potrebi, mogli pratiti vojni brodovi. To bi možda moglo normalizirati isporuke nafte s Bliskog istoka, pa su se jučer cijene 'crnog zlata' stabilizirale, nakon što su u prva dva dana skočile više od 11 posto. Zahvaljujući tome, popustila su strahovanja ulagača od jačanja inflacije.