Cijene nafte dosegnule najviše razine u šest mjeseci pa opet pale nakon Trumpova poteza

Na svjetskim su tržištima cijene nafte polovicom prošloga tjedna dosegnule najviše razine u šest mjeseci, no u petak su oštro pale jer je predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao OPEC da poveća proizvodnju kako bi cijene 'crnog zlata' prestale rasti

Iz ruske naftne kompanije Rosneft priopćili su, pak, da ne očekuju manjak nafte na tržištima zbog proširenih američkih sankcija Iranu.

Analitičari procjenjuju da će Iran ipak nastaviti izvoziti naftu, iako u znatno smanjenim količinama.

'Dnevno će se i dalje izvoziti 400.000 do 500.000 barela dnevno sirove nafte i kondenzata', procjenjuju u savjetodavnoj kompaniji za energetska pitanja FGE, dok trenutno Iran izvozi oko milijun barela dnevno.

No, nakon višetjednog rasta, cijene su nafte u petak oštro pale, nakon što je predsjednik SAD-a Trump kazao da su Saudijska Arabija i ostale zemlje suglasne da povećaju proizvodnju nafte.

'Razgovarao sa Saudijskom Arabijom o povećanju proizvodnje nafte. Svi suglasni', objavio je Trump na Twitteru.

To nije prvi put da Trump poziva OEC da poveća proizvodnju kako bi pala cijena crnog zlata, no to je bilo dovoljno, kažu analitičari, da se neki trgovci odluče povući dobit s tržišta, pa je cijena nafte u petak potonula oko 3 posto.